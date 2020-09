L’aventure Signifier apporte les dangers de la technologie sur PC et consoles

Présenté comme un titre à la première personne Tech-Noir, il fera ses débuts sur PC cette année et sur consoles en 2021

Les titres indépendants de horreur à la première personne ont été l’une des grandes constantes de ces dernières années, faisant de l’horreur de survie classique en ont vu de nombreux aspects, mais en élargissant les expériences avec d’autres éléments tels que le mystère, la psychologie ou “sauter peur“. Aujourd’hui, nous devons voir un nouveau titre, Le signifiant, qui nous présente une aventure mystérieuse Tech-noir à la première personne alliant recherche, psychologie expérimentale et intelligence artificielle.

Dans Le signifiant nous assumons le rôle de Frédéric Russell, un expert en intelligence artificielle et en psychologie, et le chercheur principal derrière un scanner cérébral profond expérimental appelé Marcheur des rêves. Sa technologie controversée permet l’exploration des sens enregistrés et des royaumes inconscients de l’esprit. Il se lance dans l’intrigue lorsqu’on lui demande d’utiliser sa création après que le vice-président de la plus grande entreprise de technologie du monde soit mort dans son appartement. Le travail fera ses débuts sur PC via Steam le 15 octobre, dans le dossier duquel nous pouvons vérifier que le travail comptera avec des textes en espagnol.

Principales caractéristiques par The Signifier

Trois dimensions coexistantes à explorer: réalité et souvenirs objectifs et rêves subjectifs dans le paysage mental.

Déplacez-vous entre les royaumes pour résoudre des énigmes, débloquer de nouvelles branches de dialogue et percer le mystère.

Apprenez des concepts psychologiques pour utiliser des pouvoirs et des outils pour naviguer dans une inconscience étrange et imprévisible.

Chaque défi fait partie du mystère qui crée des moments uniques sans remplissage.

Un récit à plusieurs niveaux qui se transforme en un réseau complexe d’intrigues du monde réel comme un suspense surréaliste.

Plongez-vous dans une tension qui fait réfléchir, sans secousses.

Remettez en question les implications de l’IA, l’intrusion sur la conscience, la vie privée et si nous voyons le monde tel qu’il est ou une création subjective de notre esprit.

En plus du PC, comme nous le voyons à travers Gematsu, le studio développeur, Playmestudio, a confirmé que Le jeu fera également ses débuts en 2021 sur PlayStation 4 et Xbox One, il faut donc suivre son chemin sur PC pour vérifier sa réception.

