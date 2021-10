L’aventure coopérative colorée, il en faut deux, a atteint 3 millions d’exemplaires vendus

Si vous n’avez pas encore joué à It Takes Two, nous vous recommandons fortement de le faire. C’est un fantastique jeu de plateforme d’action en coopération avec beaucoup d’imagination et des niveaux qui introduisent continuellement de nouvelles choses à voir et à faire. Vous n’avez pas à nous croire sur parole, cependant – le développeur Hazelight Studios a annoncé aujourd’hui que le jeu s’est vendu à 3 millions d’exemplaires.

Trois. Million. Unités. Vendu.💥 #Il faut être deux La pensée que tant de personnes apprécient notre jeu est humiliante et réconfortante. ❤️ Vous avez tous contribué à envoyer un message clair : les aventures en coopération sont là pour rester ! – Hazelight Studios (@HazelightGames) 13 octobre 2021

Étant donné que le jeu n’est jouable qu’à deux, It Takes Two a théoriquement été joué par 6 millions de personnes. Les deux chiffres sont assez stupéfiants pour la taille et la portée de la version.

Hazelight est clairement très reconnaissant pour tout le succès, et il déclare que « les aventures en coopération sont là pour rester » dans le tweet ci-dessus. Il semble, comme s’il y avait le moindre doute, que son prochain jeu suivra les traces coopératives de It Takes Two et A Way Out, ce qui nous convient.

Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, consultez notre interview exclusive avec Josef Fares, dans laquelle nous lui demandons tout sur cette scène tristement célèbre d'un certain éléphant en peluche.