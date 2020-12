L’Aventador SV affronte Taycan Turbo S. A-t-il gagné?

Après avoir placé face à face une McLaren 720S Spider et une Porsche Taycan Turbo S il y a environ un mois, Tiff Needell a de nouveau confronté le modèle électrique allemand à une autre super voiture de sport.

Et s’il y a un modèle qui met du super sportif, c’est bien cet italien qui donne le nom de Lamborghini Aventador SV. Cela vient avec un V12 atmosphérique glorieux de 6,5 l qui délivre 751 ch et 690 Nm qui doit se déplacer «seulement» 1695 kg lui permettant d’atteindre 0 à 100 km / h en 2,8 s et atteindre 350 km / h .

La Porsche Taycan Turbo S dispose de deux moteurs électriques offrant 761 ch et 1050 Nm de couple. Grâce à cela, le modèle allemand parvient à accélérer à 100 km / h en 2,8s et atteint 260 km / h de vitesse maximale, le tout malgré son poids de 2370 kg.

Cela dit, et compte tenu de la similitude des montants de prestations annoncés, laquelle sera la plus rapide des deux? La Lamborghini Aventador SV parvient-elle à battre la Porsche Taycan Turbo S, nous vous laissons la vidéo à découvrir: