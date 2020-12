L’avenir toujours dévasté par la perte de jus WRLD

Bien que Future ait développé la réputation d’être détaché de l’émotion, une conclusion largement tirée de son lyrisme et de son comportement général sur la cire, le WIZRD autoproclamé n’est pas sans cœur. En fait, Future a mis un point d’honneur à rendre hommage en permanence à son ami décédé et protégé en quelque sorte, Juice WRLD, décédé d’une overdose accidentelle il y a un peu plus d’un an à ce jour.

Scott Dudelson /

En 2018, Future et Juice WRLD se sont connectés pour créer un album complet, le brumeux WRLD sur les drogues, sur lequel ils ont commencé à développer une chimie prometteuse sur la cire. Avec Future dans la trentaine et Juice au début de la vingtaine, il y avait une sorte de dynamique mentor-élève entre les deux artistes. En fait, Future a semblé profondément alarmé par l’idée que ses paroles alimentées par la drogue ont inspiré Juice à expérimenter le lean.

« Quand il m’a dit ça, je me suis dit » Oh merde. Qu’est-ce que j’ai fait? « , A déclaré Future, parlant avec Rolling Stone dans un profil 2019 sur Le WIZRD. «Cela m’a vraiment dérangé. Cela m’a beaucoup dérangé. Plus que ça, je pensais que ça me dérangerait quand il me disait ça. Je ne pensais pas que je me soucierais de ça. Il y a quatre ans, je ne m’en serais probablement pas soucié s’il me disait: «Oh, c’était bien que tu buvais. Maintenant, c’est comme, ‘Oh merde.’ Combien d’autres élèves de sixième année ai-je influencé pour boire maigre? »

Aujourd’hui, Future a pris un moment pour pleurer la perte de son jeune collaborateur, célébrant la sortie de la nouvelle collaboration posthume de Juice avec The Kid Laroi « Reminds Me Of You ». « #LLJW LEGENDARY A TOUS LES NIVEAUX … célébrez votre enfant de tous les jours », écrit Future, faisant sa part pour garder vivante la mémoire du regretté rappeur. « Juice laisse toujours tomber des classiques jusqu’à ce jour. Legends Never Die. »

Consultez le message de Future ci-dessous et assurez-vous de revoir leur album de collaboration WRLD sur les drogues ici.