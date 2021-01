L’avenir semble incertain: insuffler la vie à la fleur du cadavre qui sent la mort

21 janv.2021 11:15:45 IST

par Doug Johnson

Les fleurs extraterrestres et la puanteur putride de Amorphophallus titanum, mieux connue sous le nom de fleur du cadavre, attirent chaque année de grandes foules et une couverture médiatique dans les jardins botaniques. En 2015, par exemple, environ 75 000 personnes visité le jardin botanique de Chicago pour voir fleurir l’une de leurs fleurs de cadavre. Plus de 300 000 personnes l’ont consulté en ligne.

Mais malgré la renommée de la fleur cadavre, son avenir est incertain. Les quelque 500 spécimens qui vivaient dans les jardins botaniques et certaines collections universitaires et privées en 2019 sont étroitement liés – un manque de diversité génétique qui peut les rendre plus vulnérables à une foule de problèmes, tels que les maladies ou un changement climatique.

Les fleurs de cadavres ne vont pas beaucoup mieux dans leur maison natale de Sumatra, où elles diminuent à cause de la déforestation pour le bois et les cultures. En 2018, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a classé la plante comme en danger. Il y a moins de 1000 individus toujours à l’état sauvage.

Pour lutter contre le manque de diversité génétique de la fleur de cadavre et de six autres espèces avec des pools génétiques peu profonds, le Chicago Botanic Garden a dirigé le Outils et ressources pour les espèces végétales menacées et exceptionnelles (ARBRES) programme en 2019. Le programme verra des tests génétiques généralisés dans les jardins botaniques partenaires, comme Le New York Times rapporté en décembre. Cela permet aux participants de créer une base de données des arbres généalogiques des plantes, pour ainsi dire, pour faire des choix de sélection plus éclairés et augmenter la diversité génétique.

Les arbres pourraient ouvrir la voie à de futures réintroductions de plantes dans la nature, si l’une des sept espèces continue de diminuer ou de s’approcher trop près de l’extinction, dit Jeremie Fant, un scientifique de la conservation au Chicago Botanic Garden, qui dirige les efforts pour la fleur du cadavre. . Cependant, certains experts se disent préoccupés par l’introduction de la génétique de plantes cultivées à l’étranger dans leurs habitats naturels.

La fleur du cadavre est une plante délicate à préserver en dehors de son habitat naturel. Il fleurit rarement et il a des besoins spécifiques en chaleur et en humidité pour imiter son habitat naturel. Comme beaucoup de plantes du programme TREES, la fleur capricieuse produit également graines récalcitrantes, qui ne peuvent pas être facilement stockées car le séchage et la congélation – le principal moyen de conservation des graines – les tueront. D’autres usines du programme produisent tout simplement trop peu de graines pour faire de la banque de graines une option viable.

Alors que le Chicago Botanic Garden prend en charge la fleur du cadavre, le National Tropical Botanic Garden d’Hawaï dirige la collecte et le test de deux espèces: Hibiscus waimeae et le Danger critique Phyllostegia electra. Il existe deux autres jardins botaniques à la tête d’autres espèces pour s’attaquer à ce problème très répandu.

«Dans les jardins botaniques, nous devons travailler ensemble pour sauver certaines espèces», dit Fant. «Parce que nous ne pouvons pas le faire seuls.»

Actuellement, la majeure partie de la conservation des plantes se fait dans les banques de semences, Centre international de la pomme de terre au Pérou et au Institut international d’agriculture tropicale au Nigéria. Ces banques d’informations génétiques gèlent régulièrement les semences pour une recherche et une utilisation à long terme. En Norvège arctique, le Svalbard Global Seed Vault détient une collection de sauvegarde de graines du monde entier au cas où les magasins locaux seraient compromis. Mais cela ne fonctionne pas pour les plantes avec des graines récalcitrantes.

Habituellement, ce sont les plantes de climat chaud – y compris la fleur du cadavre – qui produisent ces graines, mais il y a des exceptions, y compris le chêne. Selon des recherches effectuées au Royal Botanic Gardens, Kew, au Royaume-Uni, 36 pour cent des plantes en danger critique d’extinction ont des graines récalcitrantes. De nombreuses cultures bien connues produisent également des graines récalcitrantes, telles que les noix de coco.

Si une plante est importante sur le plan socioéconomique et produit des graines récalcitrantes – comme les noix de coco – les défenseurs de l’environnement créeront souvent ce qu’on appelle des «banques de gènes de terrain», selon Nigel Maxted, professeur de conservation phytogénétique à l’Université de Birmingham, qui ne fait pas partie de le programme TREES. Ces banques de gènes sur le terrain ont plusieurs des mêmes plantes qui poussent dans la même zone. Ils prennent beaucoup de place et la proximité des plantes les uns par rapport aux autres les expose également à d’autres menaces. «La maladie pourrait très facilement traverser tout le lot», dit Maxted.

En tant que tel, la préservation des espèces végétales en répandant des plantes individuelles dans de nombreux jardins botaniques, ou d’autres collections, peut être un rempart utile contre l’extinction, car cela diminue considérablement la probabilité que chaque plante meure à la fois, dit Susan Pell, directrice exécutive adjointe de le Jardin botanique des États-Unis, un participant à TREES.

Mais favoriser la diversité génétique dans les jardins botaniques peut être difficile, en particulier avec les plantes rares et capricieuses. Comme beaucoup de plantes, les fleurs du cadavre peuvent se reproduire de différentes manières. Parfois, ils se reproduire de manière asexuée: un renflement en forme de tubercule à la base de leur tige, appelé corme, grandit et finit par se fendre, produisant plusieurs plantes génétiquement identiques. Bien que cela ait effectivement augmenté le nombre brut de fleurs de cadavres dans les jardins botaniques, cela n’a pas fait grand-chose pour la diversité génétique de la population.

Les fleurs de cadavres peuvent également se reproduire sexuellement, ce qui nécessite la pollinisation par des insectes – ou, dans les jardins botaniques, par des humains brandissant des pinceaux. Il n’y a pas d’horaire fixe pour qu’une fleur de cadavre fleurisse; chaque plante prend un nombre variable d’années et fleurit de manière imprévisible en fonction de conditions telles que la chaleur, la lumière, l’humidité et d’autres facteurs.

Pour aider à se reproduire selon ce calendrier imprévisible, le Chicago Botanic Garden crée un magasin de pollen de fleurs de cadavre, qui peut être envoyé à travers le pays lorsqu’un autre spécimen qui n’est pas étroitement lié fleurit. Ces efforts de pollinisation croisée ciblés pourraient conduire à une progéniture plus robuste sur le plan génétique. Alors que TREES n’a pas encore conduit à un croisement de fleurs de cadavres, le Chicago Botanic Garden a utilisé la méthodologie pour croiser stratégiquement une autre plante appelée Brighamia insignis, également connue sous le nom de chou-sur-un-bâton, qui est Danger critique.

Le programme TREES part d’un lieu de faible diversité génétique pour la fleur du cadavre et ses pairs. Au cours des 100 dernières années, il n’y a eu que 20 collections documentées de plantes sauvages destinées aux jardins botaniques.

Parfois, les jardins botaniques obtiendront des génétiques végétales rares de pépinières et de collections privées. Par exemple, trois des Jardin botanique américain des fleurs de cadavre ont été acquises sous forme de graines auprès d’un producteur de plantes à Hawaï. Mais, comme la collecte de plantes dans la nature peut être difficile et coûteuse, les jardins botaniques propageront généralement les spécimens et partageront la progéniture avec d’autres collections. Dans le cas des plantes à faible diversité génétique, cela signifie une augmentation des nombres bruts, mais ne fait pas grand-chose pour la santé génétique.

«En termes de diversité génétique, c’est sans espoir», dit Maxted.

TREES peut aider, ajoute-t-il. L’approche du programme est déployée avec succès dans le règne animal depuis longtemps. Par exemple, de nombreux zoos et efforts de conservation créent studbooks, ou des documents utilisés pour suivre les arbres généalogiques d’espèces spécifiques. Cette tactique a été utilisée pour suivre les lignées d’une myriade d’espèces menacées à travers le monde, y compris le Panda rouge.

«En général, tout ce que vous recherchez est de maximiser les variations», déclare Maxted.

Alors que les ARBRES pourraient augmenter la diversité génétique des fleurs de cadavres domestiques, certains chercheurs ne sont pas sûrs que la fleur – et les plantes plus généralement – devraient nécessairement être réintroduites dans la nature. Cela est particulièrement vrai pour les plantes des jardins botaniques qui sont éloignées de leur aire de répartition naturelle.

Il y a deux courants de pensée concurrents, dit Pell. La première est que seules les plantes voisines devraient être réintroduites dans une zone. Pour la fleur du cadavre, cela pourrait signifier tirer du Jardin botanique de Bogor en Indonésie, qui possède quelques spécimens. L’autre soutient l’idée de remettre les plantes cultivées à l’étranger dans la nature et de laisser jouer la sélection naturelle, même si cela signifie que les plantes étrangères peuvent prospérer ou surpasser leurs homologues sauvages. (Alors que TREES vise à permettre de réintroduire la fleur du cadavre dans la nature, si les défenseurs de l’environnement le jugent nécessaire, jusqu’à présent, aucun effort n’a été fait pour le faire.)

La réintroduction peut également prendre beaucoup de temps, d’argent et d’efforts, explique Joyce Maschinski, directrice de la conservation des plantes au zoo de San Diego Global et présidente-directrice générale du Center for Plant Conservation. Il en va de même pour la surveillance et les soins à long terme dont les plantes auraient besoin pour prospérer dans la nature. De même, déplacer les plantes à travers les frontières peut être difficile, et les lois qui l’entourent varient d’un pays à l’autre, même si, ajoute-t-elle, déplacer le pollen ou les graines des plantes de jardin botanique est probablement plus facile.

Malgré les défis, les organisations de conservation et les jardins botaniques ont réussi à réintroduire les plantes, dit Maschinski. Les groupes fournissent davantage de surveillance, de tenue de registres et de soins des plantes après leur mise en liberté, notamment en clôturant les zones nouvellement plantées et en les arrosant.

Pour certaines plantes, l’approche peut être le seul espoir. Bien que la réintroduction de plantes cultivées à l’étranger dans la nature suscite des inquiétudes, ajoute Maschinski, des espèces particulièrement rares pourraient autrement disparaître.

Si un avenir survient lorsque la réintroduction devient une nécessité, des efforts comme TREES pourraient assurer une population saine et diversifiée de fleurs de cadavres et d’autres plantes en voie de disparition, dit Fant. Les chercheurs impliqués dans TREES disent également espérer que les méthodes pourront être déployées sur d’autres espèces qui pourraient en bénéficier, au besoin. Le programme se développe déjà et demande des échantillons de jardins botaniques – y compris des groupes en dehors des États-Unis comme le jardin botanique de Bogor.

Selon Maschinski, les plantes sont des producteurs primaires dans leurs habitats naturels et, à ce titre, la préservation de certaines espèces végétales peut avoir un «effet en cascade» sur l’environnement – elles nourrissent les insectes, qui nourrissent les oiseaux qui nourrissent les animaux, par exemple. Mais selon Pell, le rôle de la fleur du cadavre dans son habitat naturel est relativement inconnu. Qu’il s’agisse ou non d’une espèce clé de voûte, la fleur du cadavre pourrait encore être un ambassadeur précieux, qui sensibilise au sort de nombreuses autres espèces, dit-elle.

«Je pense à bien des égards à la fleur du cadavre comme au panda du monde végétal», dit-elle. «C’est tellement fascinant et les gens y sont tellement absorbés que cela peut être le genre de porte-parole de l’importance de conserver toute notre biodiversité, et certainement dans le monde végétal.»

Même si le programme TREES ne conduit pas à une réintroduction dans la nature, il est utile de protéger la fleur du cadavre dans les jardins botaniques, explique Cyrille Claudel, biologiste à l’Université de Hambourg. Il pourrait également être plus facile de simplement laisser les plantes seules dans la nature, dit-il, plutôt que d’essayer de les ramener. La sauvegarde des fleurs de cadavres en captivité permettrait aux curieux de poursuivre leurs recherches sur les plantes – ou permettrait aux gens de simplement s’émerveiller d’eux.

La plante vaut également la peine d’être conservée pour elle-même, ajoute Claudel: «C’est probablement l’espèce la plus cool de la planète, alors j’aimerais beaucoup qu’elle soit préservée dans la nature et en culture.

Cet article a été initialement publié sur Undark. Lisez l’article original.

