L’avenir était pour Isabel Allende de signer à distance un livre pour vous à l’aide d’un bras robotisé

Cette semaine, une signature de livre très particulière a eu lieu à l’espace Abacus de Barcelone. Non pas parce qu’Isabel Allende, Jonas Jonasson, Alex Michaelides, Yuval Noah Harari, Niklas Natt och Dag et Pierre Lemaitr y ont participé, mais parce que les auteurs ont signé à distance à l’aide d’un bras robotisé.

Abacus Cooperativa, Penguin Random House (le groupe d’édition) et SolidPerfil3D, une société spécialisée dans l’impression 3D, ont participé à cette signature de livre robotique qui a été celle qui a mis le robot: DexArm, développeur par Rotrics.

Signez Allende, mais écrivez DexArm

Pour cet événement, une série de lecteurs ont été choisis par tirage au sort qui ont eu l’opportunité d’assister à l’Espace Abacus et de rentrer chez eux avec un livre signé. Contrairement à d’autres maisons de livres, les auteurs n’étaient pas là en personne, mais plutôt Ils étaient chez eux à Stockholm, en Californie et à Londres.

Au lieu d’avoir un stylo et un livre devant eux, les auteurs du groupe d’édition Penguin Random House ont signé sur une tablette. Ladite tablette envoyé les mouvements au bras robotique DexArm, qui a imité l’écriture des auteurs à distance, qui a également profité de l’occasion pour parler avec les participants via un appel vidéo.

🌹Sant Jordi, 23 avril 2021 📚 Isabel Allende signe ses lecteurs par télématique grâce à un bras robotisé. 📍 Barcelone @AbacusCoop c / Enrique Granados avec c / Córcega pic.twitter.com/PvXrN5UTYL – Pablo Anaya. Soyez responsable, portez un masque. (@panayat) 20 avril 2021

Selon sa fiche technique, le bras robotique Rotrics a un Précision de 0,05 mm, il est donc non seulement capable de transférer une signature à la main, mais aussi l’impression 3D ou la gravure laser avec un haut niveau de répétabilité. En fait, l’une des choses les plus intéressantes est que le bras est modulaire, il peut donc être équipé d’un porte-stylo, d’un graveur laser ou d’une imprimante 3D.

Ce robot est au prix de 786,50 euros en SolidPerfil3D et comprend le kit de démarrage, c’est-à-dire le robot et le module de support du stylo. C’est un système relativement abordable et intéressant pour rapprocher les signatures de livres des lecteurscar il permet à l’auteur de le faire à distance. Une utilisation très curieuse de la technologie, sans aucun doute.