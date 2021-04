L’avenir du tourisme spatial: éditorial

Dylan Taylor est un entrepreneur, investisseur et philanthrope mondial qui agit en tant que président-directeur général de Voyager Space Holdings et le fondateur de Espace pour l’humanité, une organisation à but non lucratif qui cherche à démocratiser l’exploration spatiale. Il a également agi en tant que défenseur et philanthrope actif dans l’industrie de la fabrication spatiale et conseiller stratégique pour l’Archmission et le Human Spaceflight Program, tout en agissant également en tant que co-fondateur de la Commercial Spaceflight Federation. Il a contribué cet article à 45secondes.fr’s Voix d’experts: opinions et idées.

Il est vrai que 2020 a engendré un sentiment collectif de retraite couplé à un FOMO (peur de passer à côté) qui nous inspire à échapper à un monde chaotique. Pour l’instant, nous avons le silence de la nature ou un éventuel voyage à l’étranger, mais l’avenir peut offrir une évasion plus aventureuse: celle des étoiles.

L’intérieur du SpaceShipTwo de Virgin Galactic comprend six sièges passagers élégants, une multitude de fenêtres et de l’espace pour flotter dans l’habitacle. (Crédit d’image: Virgin Galactic)

L’industrie du NewSpace a pour objectif le tourisme spatial, un marché en croissance qui devrait valoir au moins 3 milliards de dollars d’ici 2030. Alors que des entreprises comme SpaceX testent la technologie des fusées réutilisables pour rendre les vols spatiaux plus abordables et accessibles aux humains, d’autres entreprises privées, dont Virgin Galactic et Blue Origin, investissent dans le tourisme spatial suborbital pour emmener les Terriens aux confins de l’espace et en revenir. Alors que seuls les passagers ultra-riches et les chercheurs privés auront accès au tourisme spatial dans un avenir immédiat, le long terme est porteur de promesses pour les citoyens ordinaires.

L’évolution de la technologie joue un rôle vital dans l’envoi de plus de touristes dans l’espace et quelques tendances influentes détermineront l’avenir du tourisme spatial, ainsi que les progrès que nous accomplissons à la fois sur et hors de notre planète.

En rapport: Les touristes de l’espace seront confrontés à de gros risques, alors que les entreprises privées se préparent pour des vols suborbitaux payants

Voyages commerciaux suborbitaux

Les voyages suborbitaux seront probablement le sous-secteur du tourisme spatial qui se matérialisera en premier, mais ce sera peut-être aussi le plus éphémère. Cependant, Blue Origin, soutenu par Jeff Bezos, teste son système New Shepard qui lancera les clients au bord de l’espace dans une capsule qui se sépare d’une petite fusée et se retire sur Terre sous des parachutes. La société Virgin Galactic de Richard Branson s’appuie sur un avion spatial, largué d’un avion porteur, avec un moteur-fusée qui accélère et emmène les passagers haut dans l’atmosphère.

Les systèmes de navette des deux sociétés sont conçus pour transporter des passagers à plus de 50 miles au-dessus de l’atmosphère terrestre, permettant aux clients de ressentir la sensation d’apesanteur pendant quelques minutes. Le SpaceShipTwo de Virgin Galactic lancera son prochain test de vol spatial habité le 11 décembre alors que Blue Origin envisage le début de 2021.

Ces brefs vols spatiaux offrent des opportunités pour le tourisme et la recherche scientifique et présentent des expériences uniques d’observation de l’espace selon des trajectoires et des exigences réglementaires variables. Cependant, Axios fait état de préoccupations concernant le déclin de l’intérêt du public pour le tourisme suborbitaire en tant qu’intérêt passager en raison des coûts élevés et d’un trajet de courte durée. Cela pourrait dégonfler le marché alors que les passagers attendent de nouveaux développements dans le domaine.

Mais il y a un peu d’espoir. Certains experts se tournent vers les voyages suborbitaux commerciaux pour remplacer les voyages aériens longue distance qui peuvent éventuellement répondre aux besoins des citoyens ordinaires. SpaceX prévoit d’utiliser sa fusée Starship pour faire voler 100 personnes à travers le monde en quelques minutes. La compagnie a déclaré qu’un vol de 15 heures à destination de Shanghai au départ de New York serait capable de voler en 39 minutes. Selon UBS, si seulement 5% des 150 millions de passagers moyens qui voyagent sur des vols de 10 heures ou plus paient 2 500 dollars par voyage, les retours pourraient monter en flèche à 20 milliards de dollars par an en valeur actuelle.

Un récent rapport d’UBS mentionne que «le tourisme spatial pourrait être le tremplin pour le développement des voyages long-courriers sur une terre desservie par l’espace».

En rapport: Virgin Galactic veut envoyer des gens faire des voyages ultra-rapides à travers la Terre

(Crédit d’image: Dylan Taylor / Space for Humanity)

Vacances orbitales

Le tourisme orbital, qui implique de rester dans l’espace pendant au moins une orbite complète, est un autre objectif majeur des agences gouvernementales et des entreprises spatiales privées, qui ont toutes pour objectif à long terme d’habiter la Lune et Mars. Les projets de Boeing, SpaceX et Axiom Space prévoient de lancer dès cette année des touristes vers la Station spatiale internationale à bord de vaisseaux spatiaux commerciaux. SpaceX s’associe également à Space Adventures pour envoyer quatre touristes en orbite terrestre basse pendant quelques jours à la fin de 2021 ou au début de 2022.

Alors que de plus en plus d’entreprises envisagent le tourisme dans l’espace, les vacances orbitales devraient devenir une tendance populaire. L’infrastructure de villégiature orbitale, y compris les hôtels orbitaux et lunaires, est en position de devenir lucrative, car les entreprises d’infrastructure spatiale ont déjà transporté 3,6 milliards de dollars combinés jusqu’à présent cette année.

Une grande partie de cette infrastructure reste à des stades préliminaires, mais la première approche peut consister à créer des hôtels en orbite basse. Une conception d’hôtel s’attend à envoyer les clients dans un ballon rempli d’hydrogène avec une capsule pressurisée, utilisant la gravité terrestre. D’autres options incluent la conception ou la rénovation d’une station spatiale existante pour accueillir les invités. La NASA, par exemple, ouvre la Station spatiale internationale au tourisme commercial. L’Aurora Station, un hôtel de luxe prévu qui accueillera six personnes pour un séjour de 9,5 millions de dollars, 12 jours en orbite terrestre basse, facturera 9,5 millions de dollars pour le voyage. C’est cher, mais les experts prévoient que les prix chuteront comme ils l’ont fait dans l’industrie technologique des ordinateurs et des téléphones mobiles.

Une proposition d’habitats spatiaux extensibles peut également servir d’hôtels orbitaux. Fabriqués à partir de matériaux uniques et faciles à ranger à la maison, ils sont lancés dans l’espace où ils sont gonflés à leur taille réelle. Bigelow Space a inventé le B330, un habitat spatial qui s’agrandit pour former un hôtel ou un espace de vie pour les humains dans l’espace. À mesure que la demande augmente, ils sont interconnectés à d’autres habitats gonflables pour augmenter leur taille. Bigelow prévoit également de développer un module gonflé attaché à la Station spatiale internationale comme l’un des premiers hôtels dans l’espace. Les vacances dans l’espace seront à terme la porte d’entrée pour l’habitation sur la Lune et sur Mars.

Nourrir l’espace et les économies mondiales

Les entreprises spatiales privées investissent avec dévouement dans le tourisme spatial et des entreprises comme UBS considèrent l’accès à l’espace comme un catalyseur d’opportunités d’investissement plus larges.

Davantage d’ingénieurs de la prochaine génération entreront dans le secteur du tourisme spatial pour la portée des opportunités et de l’innovation, réduisant éventuellement les barrières à l’entrée qui augmenteront la concurrence, réduiront les coûts et, en fin de compte, démocratiseront les voyages spatiaux pour les citoyens ordinaires.

Bien sûr, il y a des facteurs cruciaux de sécurité, de confort et de santé à prendre en compte. La formation, les examens médicaux et les exonérations de responsabilité devront être examinés avant que les touristes ne se rendent dans l’espace.

Le tourisme spatial sera un petit sous-secteur de l’industrie, mais il renforcera l’ensemble de l’industrie du NewSpace. Une fois que le tourisme spatial deviendra courant, il aura également un impact positif sur de nombreux facteurs socio-économiques sur Terre: créer des emplois, éduquer les citoyens sur l’espace et favoriser une nouvelle infrastructure d’énergie solaire. La douce évasion vers les étoiles peut éventuellement nous éveiller au potentiel impressionnant de l’exploration spatiale tout en nous donnant une meilleure appréciation de la maison.

Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.