L’avenir du MCU de Trevor Slattery et comment Shang-Chi a résolu la controverse sur le mandarin

ATTENTION: Cet article contient des spoilers pour Shang-Chi et la légende des dix anneaux. L’univers cinématographique Marvel a été extrêmement réussi, quelle que soit votre définition de ce succès. Mais même une franchise aussi réussie que le MCU fera quelques faux pas en cours de route. Pour Marvel, aucun n’est aussi flagrant que Iron Man 3de Trevor Slattery.

Lorsqu’il a été annoncé que Ben Kingsley avait été choisi pour le rôle du Mandarin, les gens étaient extrêmement excités. Un acteur du calibre de Ben KIngsley, après tout, devrait être capable d’apporter une certaine gravité au personnage qui l’ancrerait dans l’univers plus large. Et puis est venu le virage. Il s’est avéré que Slattery n’était pas du tout le mandarin, mais un acteur malchanceux qui avait été contraint de jouer le rôle. Les fans étaient contrariés par l’écart, certains allant même jusqu’à décrier l’acteur même s’il était son excellent moi habituel.

La dernière fois que nous avons vu Trevor Slattery dans le Marvel One Shot Salut le roi, il avait été kidnappé par les Dix Anneaux. Maintenant, après plus de huit ans depuis sa dernière apparition dans le MCU, Slattery est apparu dans Shang Chi et la légende des dix anneaux. Lorsqu’il apparaît, nous apprenons que Slattery a été prisonnier des Dix Anneaux pendant tout ce temps, ayant été transformé en bouffon pour l’organisation par Wenwu (Tony Leung).

Mais Shang Chisert en quelque sorte de film de rédemption pour Slattery. L’acteur est en mesure d’aider le personnage principal (Simu Liu) dans sa quête pour trouver le royaume mystique de Ta Lo. Il est même présent lors de la bataille finale, bien qu’à la manière de Slattery, il utilise ses capacités d’acteur pour faire le mort afin qu’il n’ait pas à se battre. Pourtant, ses actions pendant Shang Chisont susceptibles d’améliorer la perception globale du personnage par les téléspectateurs.

Tandis que Shang Chine met pas spécifiquement en place d’apparitions futures pour le personnage de Trevor Slattery, il met néanmoins le personnage en place pour la possibilité d’apparaître. Libéré des Dix Anneaux, Slattery est vu pour la dernière fois à Ta Lo avec son acolyte mystique, Morris. Il y a fort à parier que, du moins pour l’instant, c’est là qu’il restera. Il convient de rappeler que, indépendamment du fait qu’il ait été kidnappé, Slattery est un condamné évadé aux yeux du gouvernement des États-Unis et finirait probablement derrière les barreaux s’il retournait aux États-Unis.

Alors, où pourrait-il réapparaître dans le futur ? Eh bien, la réponse la plus évidente, bien sûr, serait Shang Chi 2si Shang Chi retournait à Ta Lo pour en savoir plus sur ses capacités. Une autre option serait Doctor Strange et le multivers de la folie. Strange et Wong pourraient se retrouver à Ta Lo au cours du film. D’autres options seraient cependant rares, compte tenu de la difficulté d’atteindre Ta Lo.

La réponse la plus probable, cependant, est que c’est la fin de l’histoire de Slattery. La tournure du mandarin a été résolue avec l’introduction de Wenwu. L’enlèvement de Salut le roia été résolu. Slattery est sûr. Si c’était la fin de l’histoire de Slattery, ce serait une conclusion satisfaisante à ce que beaucoup considèrent comme un début insatisfaisant pour un personnage. Les scénaristes ont trouvé un moyen de racheter un personnage que beaucoup pensaient irrécupérable. Shang Chi et la légende des dix anneauxest dans les salles maintenant.

Sujets : Shang-Chi