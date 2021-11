L’avenir de Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel est meilleur que les fans ne l’imaginent

Les Univers cinématographique Marvel Il est en avant-première de l’une de ses sorties les plus attendues depuis sa création. On parle de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, le troisième film du personnage dans la franchise qui est destiné à être un événement unique pour des millions de fans. Après sa sortie, on a beaucoup parlé de ce qui va arriver au personnage et le futur plan vient d’être filtré.

Comme on le sait, le contrat Tom Holland avec Sony Pictures et le MCU culmine après ce nouveau projet, il n’a donc pas encore été défini ce qui lui arrivera. Pendant ce temps, l’intrigue de la bande nous emmène à l’après Loin de la maison, où Peter Parker se rend chez le docteur Strange pour faire oublier au monde son identité, mais après un sort raté, le multivers se déchaîne, où les versions de Tobey Maguire et Andrew Garfield.

+ À quoi ressemblera l’avenir de Spider-Man dans le MCU ?

En attendant les grandes nouvelles, comme la deuxième bande-annonce qui a déjà une date et une heure de publication, le plan de Disney avec le super-héros a été révélé. D’après ce qui a été rapporté par Le cirque cosmique, par Le Direct, La franchise mettra en vedette Tom Holland pour plus d’aventures dans son univers, non seulement des films, mais aussi des séries pour le service de streaming Disney +.

Le médium garantit que Le récent accord de streaming entre Disney et Sony était une excellente stratégie qui a renforcé la relation entre les deux studios.. Ce faisant, autorisé à jeter les bases pour que le wall-crawler se poursuive dans le MCU. Affirme que Spider-Man aura une nouvelle trilogie de films et proposera également une émission télévisée sur Disney + avec au moins trois saisons. Le plan serait alterné, sortie d’un film un an et l’année suivante une livraison d’épisodes, et ainsi de suite jusqu’à la fin de la production.

Ce spectacle sur la plate-forme visera à combler les lacunes dans l’histoire entre les premières de films et il est dit que Spider-Man : Première année, l’un des projets récemment présentés, racontera l’origine de Peter Parker avant sa rencontre avec Tony Stark. Pour le moment, cela reste une rumeur et Les studios Marvel Il n’a pas fait référence, mais les fans se sont déjà prononcés en faveur de ce plan sur les réseaux sociaux.

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂