L’avenir de Mazda2 réside dans la nouvelle Toyota Yaris

Mazda ne sera pas le seul futur des moteurs six cylindres en ligne et d’une nouvelle architecture à propulsion arrière. «Enterré» dans le même document utilisé dans la présentation, il était également possible d’être informé sur l’avenir de la Mazda2.

Lancée en 2014, la Mazda2 est l’un des modèles les plus vétérans du segment. À présent, nous devrions connaître son successeur – le cycle de vie d’une voiture sur le marché est, en règle générale, de 6 à 7 ans. Mais non.

Au début de 2020, nous avons vu la Mazda2 recevoir encore une autre mise à jour – en plus d’un modeste «laver», elle a été renforcée technologiquement et est devenue hybride doux – que nous avons pu expérimenter de première main:

Cependant, face au fort renouvellement du segment ces 18 derniers mois – Renault Clio, Peugeot 208, Opel Corsa, Hyundai i20 et Toyota Yaris – pour rester compétitif sur le segment, il faudra plus qu’un modeste «laver». Une nouvelle génération sera nécessaire.

Toyota, le partenaire

Il est néanmoins pertinent que la petite information que nous ayons trouvée sur la future Mazda2 soit dans la partie consacrée à «Mettre en lumière l’Alliance», avec un accent sur la relation de Mazda avec Toyota. Il y a une première mention d’Isuzu – le nouveau pick-up BT-50 de Mazda dérive de l’Isuzu D-Max – mais l’information est vraiment centrée sur le partenariat avec Toyota et où il va dans les années à venir.

Les deux constructeurs japonais se sont rapprochés ces dernières années – Toyota détient même 5,05% de Mazda et Toyota détient 0,25% de Toyota – et cette approche a déjà abouti à la construction d’une usine commune aux États-Unis et dans le développement futur des véhicules électriques.

Dans les années à venir, nous verrons ce partenariat s’approfondir avec le lancement, par exemple, d’un multisegment Mazda qui sera produit dans la nouvelle usine nord-américaine déjà mentionnée avec la technologie hybride Toyota. Mais cela ne s’arrêtera pas ici.

Mazda2, une Toyota Yaris déguisée?

De ce côté de l’Atlantique, dans le «Vieux Continent», on verra aussi les effets de ce partenariat, avec le successeur de Mazda2 apparaissant jusqu’à la fin de 2022 (une date plus précise n’a pas été avancée) et – surprise – dérivé de la nouvelle Toyota Yaris.

Les raisons de cette décision sont avant tout, et comme indiqué dans le document, la nécessité de faire face aux réglementations de plus en plus exigeantes en matière d’émissions en Europe. Nous avons vu Mazda s’associer à Toyota pour tenir compte du CO 2 pour 2020, mais avoir une utilité dans le futur avec la technologie hybride du géant japonais est un pas décisif vers la réduction de ses émissions moyennes.

Au lieu d’adapter cette technologie à l’une de ses plateformes, pourquoi ne pas profiter également de la plateforme Yaris? Non seulement GA-B a été très apprécié – y compris par nous -, mais d’un point de vue économique, cela a plus de sens que de développer une nouvelle plate-forme pour les petits véhicules. Bien que Mazda ait une (encore nouvelle) architecture de véhicule Skyactiv qui sert ses modèles du segment C, elle est trop grande pour un utilitaire comme la Mazda2 – il est plus facile et moins coûteux d’étirer une plate-forme que de la réduire.

L’utilisation du GA-B au lieu de sa propre base permet de justifier le silence des dernières années sur le sort de Mazda2 par Mazda. Nous n’avons entendu parler que des moteurs à six cylindres, de l’architecture à propulsion arrière et de Wankel comme prolongateur d’autonomie.

Nous rappelons que l’inverse se produit déjà aux USA. Mazda2 n’est pas vendue là-bas, mais il est possible d’acheter une Mazda2 comme une Toyota … Yaris – apprenez à mieux connaître cette histoire.

Reste à voir à quel point la future Mazda2 de la nouvelle Toyota Yaris divergera, à l’intérieur comme à l’extérieur – personne ne veut revenir à l’époque des clones Ford Fiesta / Mazda 121. Les plates-formes d’aujourd’hui sont très flexibles pour créer des produits très différents.

Si Mazda2 a un avenir assuré, qu’arrivera-t-il au Mazda CX-3? Que la spéculation commence …