L’avenir de l’Audi A1 en danger? Vraisemblablement

Comme Markus Duesmann, le PDG d’Audi, l’a déclaré aux journalistes en marge de la présentation de la nouvelle e-tron GT, l’avenir de la Audi A1 il n’a pas l’air de rire particulièrement.

Selon lui, il est peu probable que le modèle ait une troisième génération. Cela est dû aux coûts d’électrification des modèles compacts et aux normes de sécurité de plus en plus exigeantes qui, ensemble, conduisent à une rupture de la marge bénéficiaire dans le segment B.

Concernant l’A1, Duesmann a déclaré: «Dans le segment A1, nous avons d’autres marques qui y opèrent et qui réussissent très bien, avec une production très élevée, nous remettons donc en question l’avenir de l’A1».

Et après?

Si un successeur direct de l’Audi A1 semble peu probable, cela ne signifie pas pour autant que la marque Ingolstadt renoncera à avoir un modèle positionné sous l’A3.

Quant au futur modèle d’entrée de gamme d’Audi, Duesmann a déjà montré la voie, et sans grande surprise c’est celle des SUV, l’exécutif déclarant: «Nous proposerons certainement le Q2 et similaires (…) C’est peut-être notre nouveau niveau d’entrée; nous ne pouvons pas faire de modèle plus petit ».

L’Audi A2 est de retour?

Dans le même temps, une autre possibilité semble être sur la table: le retour de l’Audi A2. Cette fois en tant que modèle 100% électrique, une possibilité explorée il y a deux ans lorsque le prototype AI: ME a été dévoilé.

Concernant ce retour possible, Duesmann a révélé: «Peut-être pas exactement avec ce design, mais j’aime bien l’A2. Nous avons certainement également discuté d’A2. Il peut donc s’agir d’un A2 ou d’un « E2 », ou d’un A3 ou d’un « E3 ». Il est actuellement sur la table ».

Dans le même temps, le directeur d’Audi a déclaré que la gamme de modèles à moteur thermique devrait être réduite, déclarant: «Nous devons réduire (…) Quand nous regardons le Q4 e-tron, nous avons un modèle où nous avons des produits avec un moteur à combustion et nous ne voulons certainement pas avoir le même portefeuille électrique ».

Il a terminé en disant: «Nous fabriquons des voitures électriques spécifiques parce que nous pouvons offrir plus de fonctionnalités, donc nous allons certainement réduire le portefeuille de modèles à combustion dans les 10 prochaines années. Nous devons le faire et nous allons le faire ».