L’avenir de Cyberpunk 2077 est-il prospère ou fatidique?

Le cadeau est « cassé » pour le travail de CD Projeckt. Mais qu’en est-il de l’avenir de Cyberpunk 2077? Nous en discuterons aujourd’hui à la taverne coupable.

La tasca du zagal et du galicien fait déjà partie de nos cœurs, mais cela ne veut pas dire que tout doit revenir, comme la mode des années 80. Cependant, nous avons décidé de lui donner un changement de noix et maintenant de nouvelles voix se feront face sur le ring. Cette fois-ci, les fondateurs d’origine s’en tiennent à futur cyberpunk 2077.

Daniel Viñambres, le Zagal

« L’image de CD Projeckt est touchée à mort »

Honnêtement, je ne peux pas y croire. Le lancement de Cyberpunk 2077 a été une catastrophe dans de nombreux domaines. Non seulement les mauvaises performances sur PC et les performances terribles, même injouables, sur les consoles, mais aussi le jeu est sorti clairement inachevé et avec une énorme quantité de promesses non tenues.

Le titre s’est bien vendu, mais l’opinion générale lui a donné beaucoup de bâtons, peut-être trop. Le point culminant de cela a été mis par Sony quand ils ont supprimé la version PS4 de Cyberpunk 2077 de leur magasin.

Mais la chose ne s’arrête pas là. L’image de CD Projekt en tant qu’entreprise est touchée à mort. Les actions tombent, les utilisateurs rapportent et les travailleurs tirent la couverture Crunch.

En plus de cela, ils sont piratés et le code source de tous leurs titres actuels est volé. Le patch gratuit et la feuille de route DLC nous amènent à la fin de l’année pour tester les versions de nouvelle génération.

Pendant ce temps, des correctifs qui corrigent le jeu et des DLC qui, honnêtement, ressembleront à ceux que The Witcher 3 a reçus et qui ressemblaient davantage à du contenu coupé du jeu original.

Y todavía no sabemos nada sobre unas grandes expansiones como las que recibió The Witcher 3. En otras palabras: el primer año de vida de Cyberpunk 2077 va a consistir en parchear el juego, añadir cosillas aquí y allá y en lanzar la versión para consolas de nouvelle génération.

Si tout se passe bien, en 2022, ils pourront commencer à publier du contenu supplémentaire comme le multijoueur promis ou les extensions … mais franchement, je doute qu’ils le fassent.

« Je considère que Cyberpunk 2077 est perdu tant que le développeur ne concentre pas ses ressources pour le sauver »

Cyberpunk 2077 doit être un mauvais cauchemar pour tout le monde au sein du développeur, et je pense que la seule chose viable qu’ils peuvent faire est de remplir cette feuille de route, de réparer le jeu et de l’oublier, car le jeu est déjà marqué et les Polonais ne le sont pas. se permettre de se concentrer sur la résurrection d’un match aussi meurtri.

Et c’est quelque chose qui me fait mal, car Cyberpunk 2077 semble vraiment être un jeu très agréable, comme je l’ai souligné dans l’analyse. C’est loin d’être le jeu qu’on nous avait promis et il a de très sérieux problèmes, surtout quand il s’agit du fonctionnement de son monde ouvert.

Mais derrière tout cela, il y a un grand jeu et un grand travail qui a été enterré.

Pour tout cela, je serais désolé si l’IP mourait avec ce seul lancement. Je pense que CD Projekt annoncera bientôt The Witcher 4 pour regagner la confiance et la réputation perdues, mais j’aimerais voir l’IP continuer à vivre dans le futur.

C’est quelque chose que je vois difficile, car un Cyberpunk 2077 2 (ou peu importe son nom) serait regardé avec une loupe à partir de la minute 1, et c’est toujours mauvais.

Donc je ne sais pas. Je donne Cyberpunk 2077 très perdu jusqu’à la sortie du correctif de prochaine génération, et je pense qu’il a encore du mal à gagner du temps car le développeur ne pourra pas y allouer les ressources nécessaires.

L’IP en tant que telle nous allons le voir, ce serait dommage si elle n’aboutissait pas … mais il me semble qu’il faudra bien plus de temps qu’on ne l’imagine pour la revoir.

Marcos Casal, le Galicien

« Nous avons affaire à une entreprise qui a fait 3 fois l’histoire du jeu vidéo au sein de la même franchise »

Il faut être un peu court (ou troll, selon la façon dont on le regarde) pour nier tout le mal qui entoure le lancement et la situation actuelle de Cyberpunk 2077. Vous avez parfaitement résumé tout pour que je doive récapituler, mais là sont des choses auxquelles ils échappent.

CD Projeckt est une étude autodidacte. Ce n’est pas un studio traditionnellement célèbre qui a été fouetté par un grand distributeur qui ne cherchait que des billets, mais eux-mêmes ont cuit tout ce chaos, résultat de l’inexpérience, de l’excès d’ambition et du manque de contrôle dans l’aspect publicitaire.

Qu’ont-ils menti? Oui, qu’est-ce qui a asservi vos employés? Aussi Qu’est-ce que Cyberpunk 2077 a abandonné? Laisse-moi en douter. Nous sommes devant l’entreprise qui a marqué 3 fois l’histoire du jeu vidéo au sein de la même franchise.

Avec The Witcher 1, ils ont inauguré le combat pointer-cliquer à la troisième personne, avec The Witcher 2, ils ont pris le podium graphique grâce à RED Engine a Cry Engine et avec The Witcher 3 ils ont révolutionné la façon de raconter des histoires dans les jeux en monde ouvert.

Êtes-vous en train de me dire que les gens qui ont réussi cela ne sont pas capables de se relever d’une terrible défaite pour se taire? Ils ont l’argent, les ressources et le talent pour épargner Hello Games de sa rédemption avec No Man’s Sky.

« Cyberpunk 2077, malgré tout, est l’un des meilleurs jeux de ces dernières années »

Je ne nierai pas qu’ils semblent assez découragés et la feuille de route de mise à niveau le prouve farouchement. Mais, je le répète, ce n’est pas quelque chose qu’ils ne peuvent pas réaliser s’ils se mettent. Il y a des gens qui se remplissent la bouche avec plus de parasites qu’eux et vous n’êtes pas obligé de suivre ce plan non plus.

Cyberpunk 2077, malgré tout, est l’un des meilleurs jeux de ces dernières années. Il sait mieux comprendre le genre du jeu de rôle que n’importe quel jeu moderne, au niveau narratif la qualité qu’il chérit est une sauvagerie et c’est l’un des produits qui respecte le mieux son origine (le RPG de R. Talsorian Games Inc.) sans le plagier directement.

Le travail de correction doit se concentrer sur les corrections de bogues, l’IA et le polissage de certaines choses qui n’ont pas été terminées, comme interagir avec la police ou explorer les intérieurs. Sinon, ça respire beaucoup de qualité et je ne pense pas qu’il faille commander des poires d’orme non plus.

Ils nous ont vendu la révolution RPG et le jeu avec les meilleurs graphismes de l’histoire de l’enfer. Mais la réalité palpable est une chose et une autre est les mensonges que les spécialistes du marketing sous la pression des investisseurs qui savaient que CDP était la recrue de leur jeu ont tenté de se faufiler.

Honnêtement, je serais satisfait qu’ils résolvent les bugs et élargissent leur univers avec autant de soin. Je ne mourrai pas parce que le pénis / vagin du protagoniste ne peut pas être plus interactif ou que le volant de mon Turbo-R V-Tech ne peut pas changer de couleur.

L’avenir de Cyberpunk 2077 est certainement incertain

Mais son histoire ne l’est pas et vous pouvez vous en imprégner avec les articles suivants. C’est à CD Projeckt de revitaliser le jeu vidéo, le temps nous le dira, chers coupables.

Pendant ce temps, notre belligérant Zagal a versé ce qui lui semble l’état actuel du jeu vidéo dans sa riche analyse et nous a même laissé de bonnes stratégies pour vaincre les boss finaux intimidants qui peuplent le jeu vidéo.

C’est tout pour aujourd’hui, nous reviendrons avec plus de batailles rangées dans le ring 45Secondes.fr.