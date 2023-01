L’avenir de Batman de Michael Keaton taquiné par les patrons des studios DC

L’annulation de Fille chauve-souris et la rumeur de coupe d’un Aquaman et le royaume perdu camée semble avoir suggéré que Michel Keatonest de retour comme Homme chauve-souris dans le DCU peut être terminé avant qu’il ne commence vraiment. Bien qu’il y ait eu des plans pour que Keaton obtienne son propre nouveau film Batman hérité après des apparitions dans Le flash et d’autres projets, lorsque l’ancienne DCU a commencé à s’effondrer, bon nombre de ces plans ont été abandonnés. Maintenant cependant, James Gunn et Peter Safran ont donné une lueur d’espoir que Keaton pourrait avoir un avenir en tant que Batman à l’écran après tout.





Tout en révélant l’énorme liste de projets DC à venir, qui comprend une toute nouvelle itération de Batman, les co-chefs de DC Studios ont donné aux fans un petit indice que le retour de Batman de Michael Keaton dans une plus grande capacité pourrait encore être sur les cartes, juste pas comme une priorité immédiate. En réponse à l’avenir de Keaton, Safran et Gunn ont déclaré :

SAFRAN – « Il y a toujours des possibilités. Nous sommes toujours un multivers. » GUNN – « Mais la principale chose sur laquelle nous nous concentrons en ce moment est de créer l’univers dans lequel les gens mettent les pieds. Et puis à partir de cela, si nous voulons avoir Multiverse Tales, dont je sais en fait l’une des choses que nous sommes travailler sur a un conte multivers, c’est que nous l’aurons là-dedans. »





Le retour de Batman de Michael Keaton est-il une bonne chose pour la franchise DC, ou juste un gadget?

Le choix de qui joue Batman à l’écran a été un sujet tout aussi susceptible de provoquer une dispute sur qui joue James Bond, ou le Docteur en Docteur Who. Michael Keaton étant le premier à jouer le Caped Crusader sur grand écran, de nombreux fans le tiennent dans une place spéciale parmi ceux qui ont enfilé le capot.

La question est de savoir si Batman de Keaton peut s’intégrer dans la DCU actuelle, ou est-il préférable de le laisser dans le passé ? Bien qu’il semble que son apparition dans Le flash ne mènera plus à un rôle à long terme dans la DCU interconnectée, il pourrait être de retour dans son propre projet autonome plus tard. La façon dont tout cela se déroulera dépendra en grande partie du succès des plans initiaux de Gunn et Safran dans leur exécution, et de la volonté des fans de rester avec le nouveau régime DC assez longtemps pour le voir se produire.

Pour l’instant, Keaton sera certainement une grande partie de Le flash et cela suffira aux fans pour commencer. Comme le film est maintenant connu pour réinitialiser tout l’univers DC et potentiellement créer d’autres univers qui pourraient être revisités dans leurs propres histoires plus tard, les derniers films de l’ancien plan DCU ont soudainement un peu plus d’importance qu’ils ne le semblaient à l’origine. Avec une grande partie de l’ardoise de Gunn et Safran qui n’arrivera pas dans les cinémas avant 2025, les films de cette année seront les derniers grands projets de DC que les fans obtiendront pendant un petit moment. Peut-être n’y a-t-il rien d’autre à faire que de les accepter comme la fin d’une époque et de se préparer pour la suite.