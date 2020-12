LaVar Ball exhorte les Hornets à faire de LaMelo un démarreur

LaVar Ball cherche déjà à intervenir.

LaVar Ball est de loin le parent d’hélicoptère le plus célèbre au monde et, bien qu’il ait parfois reçu des critiques, il a continuellement fait ce qu’il pensait être juste pour ses enfants. À bien des égards, LaVar est un gars honorable qui devrait certainement être félicité pour tout ce qu’il a fait pour ses trois enfants. Il est clair qu’ils sont prêts pour la vie et quelle que soit la qualité de leur carrière dans la NBA, ils auront de la richesse pour le reste de leur vie. Hier soir, le plus jeune fils de LaVar, LaMelo, a fait ses débuts en NBA, même si cela laissait beaucoup à désirer. Le troisième choix au classement général n’a pu récolter que trois passes décisives et un rebond tout en échouant à marquer un seul point. Malgré cela, LaVar avait beaucoup à dire avant le match, disant à TMZ qu’il pensait que les Hornets devaient faire de son fils le gardien de départ. Pour l’instant, Terry Rozier est le PG de départ, et pour cause. En fait, il a marqué 44 points hier soir, ce qui est un excellent moyen pour n’importe quel joueur de lancer une saison. Avec cette production à l’esprit, il est clair que Melo aura beaucoup de travail à faire avant de pouvoir devenir le starter de n’importe quelle équipe. Malgré cela, nous sommes sûrs que LaVar continuera à défendre son fils, ce qui est la chose honorable à faire. Espérons que LaMelo pourra bientôt trouver ce rythme et devenir le joueur que tout le monde espère qu’il sera. [Via]