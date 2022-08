L’avantage que House of the dragon a que Game of thrones n’avait pas

HBO

Hier, il a été confirmé que la nouvelle série HBO inspirée du travail de George RR Martin aura une deuxième saison.

©IMDBIl y aura 10 épisodes de la première saison.

Le week-end dernier, c’était au tour de la première de l’une des fictions les plus attendues de l’année. Maison du Dragon atterri sur HBO (et votre plateforme de streaming hbo max) avec le premier des dix épisodes qui feront partie de ce premier épisode. Dans ce contexte, il convient de noter qu’hier, il a été annoncé que le spin-off de Jeu des trônes Il a été officiellement renouvelé pour une deuxième saison, quelque chose qui avait été répandu depuis mai de cette année.

Les premières critiques de cette nouvelle production inspirée du travail de George RR Martin (dans ce cas, feu et sang), ont été plus que positifs et ont été plébiscités tant par la presse spécialisée que par les téléspectateurs de la série. Ce dernier détail n’est pas du tout mineur si l’on considère que le huitième volet de Jeu des trônes avait laissé un goût plus qu’amer chez les fans de cette histoire.

Dans ce contexte, il y a un point qui doit être souligné lorsque l’on réfléchit à Maison du Dragon qui la favorise clairement lorsque l’on pense à ce que sera l’avenir de la production et à son résultat potentiel. comme on s’en souvient Jeu des trônes a eu deux premières saisons qui ont pris comme matériel les deux premiers livres (Jeu des trônes Oui Choc des rois). Ensuite, les troisième et quatrième saisons de production se sont inspirées du troisième livre, Tempête d’épées. Puis les livres quatre et cinq (Fête des corbeaux Oui danse des dragons) a servi à prendre du matériel pour les quatre dernières livraisons.

Soi-disant, Martin communiqué avec DB Weiss et David Benioff pour vous donner quelques points cruciaux qui seraient vus dans ses sixième et septième livres encore à paraître, mais la réalité est que l’auteur a dit qu’il était resté très loin des derniers versements en question. Dans ce contexte, la bonne nouvelle est que Maison du Dragon Je ne subirais pas ce sort puisque tous les ouvrages qui ont servi de base ont été écrits et publiés.

+Les livres qui ont inspiré la Maison du dragon

Le travail qui a servi d’inspiration pour Maison du Dragon il a été feu et sangQuoi Martin publié en 2018. Axé sur maison targaryenle matériel écrit était si long que l’auteur a décidé de faire deux volumes de la livraison, dont seul le premier a été publié mais le second est presque prêt et il y a des fragments publiés sur le blog de l’auteur et il semble qu’il sortirait avant les six livres et sept manquants de la collection originale.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂