L’avant-première de You 3 sur Netflix a déjà fait sensation sur les réseaux sociaux : qu’en pensent les fans ?

De nouvelles obsessions, défis et meurtres sont arrivés pour la famille Goldberg avec la troisième saison de You. Il y a quelques heures à peine, Netflix a sorti dix nouveaux chapitres dans lesquels Penn Badgley et Victoria Pedretti se sont à nouveau mis dans la peau de Joe et Love, deux psychopathes désormais mariés. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, ils ne sont pas seuls : leur fils Henry est venu au monde qu’ils doivent protéger.

La troisième édition de You Il a été publié après une longue attente pour COVID. Mais, maintenant que l’industrie fonctionne déjà à nouveau, Netflix a confirmé que ce ne sera pas le dernier et qu’il y en aura un quart. En fait, c’est ce qui a suscité encore plus d’attentes chez les fans : renouveler une série sans créer une saison implique que l’histoire a encore un long chemin à parcourir.

A tel point que les adeptes de You Ils n’ont pas hésité à attendre l’heure de la première et dans différents pays ils ont réagi sur le nouveau complot. Dans la ville de Madre Linda, une enclave chaleureuse du nord de la Californie, les protagonistes ont rencontré des entrepreneurs technologiques privilégiés, des mamans blogueuses critiques et de célèbres biohackers Instagram. C’est-à-dire de nouveaux personnages qui ont complètement changé l’idée originale de Joe and Love.

Ayant l’intention de poursuivre son rôle de père et de mari, Joe promet d’être un homme bon en laissant son passé derrière lui. Mais, l’impulsivité mortelle de Love le fera succomber à ses peurs les plus profondes. Dix épisodes qui ont sans aucun doute causé un fort impact auprès des fans qui ont donné leurs premiers avis sur les réseaux sociaux.

+ Les meilleures réactions à l’avant-première de You 3:

