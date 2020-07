L’avant et l’après des enfants de “Modern Family”

L’année dernière, Famille Moden Il a pris fin, après 11 saisons, 200 épisodes et 22 Emmys. La série qui dépeint la vie d’une famille américaine «ordinaire» a conquis les cœurs et nous a offert des moments inoubliables.

L’une des pièces fondamentales du casting de cette histoire était les enfants, qu’avec le passage des épisodes a littéralement grandi sous nos yeux, comme le montre l’intrigue.

Des cœurs brisés et des fréquentations aux grossesses et au début de la vie adulte, la plus jeune des Famille moderne Ils ont subi de grands changements tout au long de la série.

Hors écran, les acteurs qui ont joué les enfants de Famille moderne aussi ils ont dû rencontrer des obstacles. Rico Delgado (Manny) a subi la mort de son père lors du tournage de la série; Sarah Hyland (Haley) a fait face à de graves problèmes de santé et Ariel Winter (Alex) a dû faire face à des critiques pour son image.

Pour se souvenir des meilleurs moments de Famille moderne, Nous vous présentons un avant et un après avec ses enfants protagonistes et sa transformation dans notre # GaleríaDe10

