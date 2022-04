L’avance de "Jurassic World : Dominion" vient avec des surprises

Images universelles

La nouvelle bande-annonce de Jurassic World : Dominion présentée aujourd’hui est accompagnée d’un bébé Velociraptor Blue et de la surprise avec le plus grand carnivore de tous.

© Images universellesJurassic World : Dominion

Jurassic World : Dominion pose un scénario dans lequel les humains en charge de l’expérimentation génétique avec les dinosaures ont fait une terrible erreur qui a entraîné la surpopulation de ces créatures sur la planète Terre 65 millions d’années après qu’ils sont les prédateurs les plus importants. Désormais, l’humanité doit se disputer sa place d’espèce dominante.

Pendant Jurassic World : DominionBlue, le vélociraptor le plus intelligent qui a développé un lien important avec Owen Gradya eu un bébé, et malheureusement le bébé de cet animal est piégé par des chasseurs, un fait qui entraîne son ami humain dans une course contre la montre qui croisera sa route avec le trio original de parc jurassique: Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm.

Une avancée impressionnante !

Les dinosaures s’adapteront à de nouveaux terrains mais continueront d’être des créatures mortelles lorsqu’ils croiseront la route des humains, qui semblent faire partie intégrante du régime alimentaire de ces êtres, ressuscités par la technologie la plus avancée, sans aucune responsabilité, comme il l’a souligné. dans le premier volet de la franchise Doctor Malcolm. Un nouveau prédateur est l’antagoniste du film !

Dans ce cas on parle de Giganotosaurele plus grand carnivore qui ait parcouru la surface de la Terre, comme l’a mentionné le paléontologue Alan Grant pendant une partie de l’avance. Le réalisateur du film a dit dans le passé que ce dinosaure est un personnage qui ne « il veut voir le monde brûler » et l’a comparé à l’ennemi juré de Homme chauve-souris: la joker! Il semble que le T-Rex ait toujours de la concurrence dans ces films.



Jurassic World : Dominion es estelarizada por Chris Pratt , Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Isabella Sermon, Elva Trill, Mo Brings Plenty, Omar Sy, Justice Smith, DeWanda Wise, Mamoudou Athie, Campbell Scott, Daniella Pineda y BD Wong, entre autres. Le film est réalisé par

Colin Trevorrow et sortira ensuite dans les salles du monde entier

10 juin 2022.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂