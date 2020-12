Lava lancera de nouveaux smartphones Made in India en Inde le 7 janvier

Selon l’invitation officielle des médias par Lava, la société est prête à lancer ses nouveaux smartphones fabriqués en Inde, y compris le Lava BeU en Inde, le 7 janvier à midi. Notamment, Lava a confirmé son nouveau smartphone Beu la semaine dernière via ses comptes Facebook et YouTube officiels et la société a enfin révélé la date de lancement officielle de l’appareil.

Spécifications et fonctionnalités de Lava BeU

Le nouveau smartphone BeU est équipé d’un écran HD + de 6,08 pouces (720 × 1560 pixels). L’écran est également protégé par un verre incurvé 2.5D et possède une encoche en forme de goutte d’eau. Le téléphone est alimenté par un SoC octa-core cadencé à 1,6 GHz, couplé à 2 Go de RAM DDR4. Vous bénéficiez de 32 Go de stockage intégré extensible via une carte microSD (jusqu’à 256 Go).

Le nouveau Lava BeU a un design clouté Dymond et dispose d’un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière. Le téléphone BeU exécute l’édition Android 10 Go prête à l’emploi.

En parlant de la caméra arrière, le téléphone dispose d’un AF 3MP + 2MP, avec flash LED, pixel de 1,12 µm, F 1,85. La caméra arrière peut enregistrer des vidéos au format HD 1080p. À l’avance, vous obtenez une caméra selfie 8MP.

Les options de connectivité incluent 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS / A-GPS, Micro-USB et une prise casque 3,5 mm. Lava BeU contient une batterie lithium-polymère de 4 060 mAh. Pour les capteurs, vous obtenez l’empreinte digitale, l’accéléromètre, la proximité et le capteur de lumière ambiante sur le téléphone.

Prix ​​Lava BeU en Inde et détails de disponibilité

Le nouveau smartphone Lava BeU est un smartphone abordable au prix de seulement Rs. 6,888. Lava dit que le BeU est un smartphone fabriqué et soigneusement conçu pour la femme à l’esprit libre. Le nouveau téléphone BeU est déjà répertorié sur le site officiel au prix de Rs. 6888 de couleur rose rose.

Selon le rapport de Gadget 360, Lava devrait également lancer quatre autres smartphones aux côtés du Lava BeU le 7 janvier.