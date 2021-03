L’autre succès de Samsung: c’est toujours la marque mobile la plus contrefaite

Samsung, la firme Android la plus vendue … et la plus contrefaite.

Si nous parlons des grandes marques actuelles sur le marché des téléphones Android, la première qui me vient à l’esprit est Samsung. L’entreprise sud-coréenne reste à ce jour le principal pilier du système d’exploitation de Google et ce sont ses terminaux, qu’ils soient haut, moyen ou bas de gamme, ce sont aujourd’hui les best-sellers.

Désormais, Samsung a une autre raison de montrer sa poitrine en plus de ses bons chiffres de vente. Comme il s’agit de la firme Android la plus vendue, elle est également la plus falsifiée, et c’est parce que les firmes qui se consacrent à la falsification de terminaux sont claires à ce sujet: Samsung est l’exemple à copier.

Samsung, l’entreprise mobile la plus falsifiée

On lit dans CNBeta que la Chine, en plus d’être l’un des pays avec le plus grand nombre d’habitants, c’est aussi l’un des pays où plus de contrefaçons sont vendues.

Les smartphones contrefaits sont plus vendus que souhaité, Samsung étant la société qui possède le plus de répliques sur le marché. De mars 2020 à février 2021, AnTuTu a identifié plus d’un demi-million d’appareils contrefaits.

Samsung ouvre la voie en tant que société la plus contrefaite de ce pays. Ils sont suivis par Apple, Huawei, Xiaomi, Honor et OPPO.

Par coïncidence, le modèle avec le plus d’imitations est toujours le même que l’an dernier, le Huawei P10. Pour vous donner une idée, il existe jusqu’à 66 000 fausses unités de ce modèle. Le deuxième terminal avec le plus grand nombre de copies est l’iPhone X avec près de 16500 unités.

Les faux téléphones posent beaucoup plus de problèmes que vous ne le pensez. Les copies sont de plus en plus réalistes, il est donc possible qu’un utilisateur inexpérimenté ne puisse pas voir les différences entre un vrai modèle et un faux, même si grâce à la 5G aujourd’hui, c’est plus facile. La raison est très simple, Les faux terminaux ne prennent actuellement pas en charge la 5G puisqu’ils utilisent des processeurs très anciens comme le Helio P23, le MT6735 ou le MT6737.

Une des méthodes les plus simples pour savoir si nous avons acheté un modèle vrai ou faux c’est via le numéro IMEI. Si vous ne savez pas comment faire, nous vous laissons un tutoriel complet avec lequel vous resterez vraiment calme. Tu sais, ne te donne pas un cochon pour un lièvre.

