L’autre série Netflix avec le protagoniste de "Woo, un avocat hors norme"

Woo, un avocat hors norme est l’un des k-dramas préférés de Netflix. Mais saviez-vous que ce n’est pas le seul pour qui travaille Park Eun-bin ?

©IMDBPark Eun-bin dans Woo, une avocate hors norme

Avec son arrivée sur Netflix en juin dernier Woo, un avocat hors norme est devenu l’un des k-dramas les plus réussis au monde. Son histoire émouvante pleine d’apprentissage a captivé des milliers de fans qui suivent ses épisodes chaque semaine. En effet, la série se concentre sur le syndrome du spectre autistique et son protagoniste est Parc Eun Binqui fait un travail inégalé.

Bien qu’il existe déjà plusieurs séries qui ont été vues avec ce thème, la différence qu’il a Woo, un avocat hors norme est qu’il montre le processus de dépassement du protagoniste. Aussi, le travail impeccable de Parc Eun Bin C’est ce qui a fini par surprendre les téléspectateurs et a conduit le k-drama à faire fureur parmi les fans. Cependant, la vérité est que la fin est proche et c’est quelque chose que ses fans n’ont pas encore surmonté.

Sera mercredi 31 août prochain quand les deux derniers chapitres de la fiction seront disponibles sur Netflix. A tel point que les fans commencent à dire au revoir à cette histoire. Cependant, ne manquez pas cette bande ou Parc Eun Bin, le grand protagoniste, il y a une autre production idéale à apprécier. Il s’agit de L’affection du roiun nouveau k-drama disponible sur la plateforme et qui a la même actrice que le personnage principal.

Cette fiction a été créée à l’origine en 2021, mais elle a atteint le géant du streaming en 2022. Avec un total de 20 épisodes L’affection du roi Il raconte également une histoire émouvante et captivante dans laquelle Eun-bin joue le rôle principal. Et, bien que lors de sa diffusion à la télévision il n’ait pas capté l’attention du public, il l’a fait avec son arrivée sur Netflix. C’est pourquoi la plateforme devrait en prendre le contrôle et se charger de le renouveler.

De quoi s’agit-il? L’affection du roi suit la vie de Dam-yi, une princesse qui doit monter sur le trône lorsque son frère jumeau, le véritable héritier du royaume, est assassiné. Compte tenu de cela, la princesse est obligée de garder secrète son identité, mais aussi sa dévotion à son premier et véritable amour. (Spoiler Synopsis)

