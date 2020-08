L’autre raison pour laquelle “ Borderlands 3 ” n’obtiendra jamais des chasseurs de coffre-fort DLC comme Krieg

Borderlands 3 Boîte de vitesses

Il y a plus d’un an, j’étais à LA pour un événement de créateurs bondé à l’époque où ceux-ci existaient encore. Je jouais à Borderlands 3 pour la première fois, en m’amusant et en interviewant ceux qui faisaient le jeu.

Une question qui a été soulevée à plusieurs reprises ce jour-là était de savoir si les futurs plans de contenu du jeu incluraient des DLC Vault Hunters comme les jeux précédents. Il n’y avait pas de mots hachurés, cette fois, ont-ils dit, pour Borderlands 3, il n’y aurait pas de DLC Vault Hunters, et ils prévoyaient plutôt de créer les classes existantes.

C’était surprenant, étant donné à quel point de nombreux DLC Vault Hunters étaient devenus emblématiques dans la série de Krieg à Gaige en passant par Timothy Lawrence et Aurelia.

La raison invoquée était que ce qu’ils voyaient à partir des données du jeu était que la plupart des gens choisissaient leur seul Vault Hunter et s’y tenaient, et que peu de gens jouaient à DLC Vault Hunters, donc ils ne valaient pas le travail.

Bien que je puisse voir cela, j’ai pensé que c’était une erreur à l’époque, et maintenant, un an plus tard, je pense toujours que c’était le cas. Mais maintenant plus que jamais, il semble qu’il y ait une nouvelle raison pour laquelle Borderlands 3 n’obtiendra aucun DLC Vault Hunters.

Borderlands 2 Boîte de vitesses

Randy Pitchford sollicitait des idées pour le DLC de l’année 2 sur Twitter, et bien que ma demande soit effectivement, DLC Vault Hunters, cela ne se produira pas. Pourquoi? Parce que je pense que ce qui se passe maintenant, c’est que Gearbox commence déjà à travailler sur Borderlands 4 et doit économiser du travail sur toute nouvelle conception de Vault Hunter pour ce jeu.

Je suppose que Gearbox a appris sa leçon. Après Borderlands 2, ils ont travaillé sur une quasi-entrée, la Pre-Sequel, qui n’a pas été aussi bien accueillie que les jeux principaux, et sur Battleborne, essayant de chasser les tendances des jeux de tir MOBA / héros d’une manière qui s’est plutôt désastreuse pour eux. Et quand ils se sont finalement concentrés sur Borderlands 3, cela est sorti et a été un énorme succès.

Donc, vous commencez à créer Borderlands 4 pour la prochaine génération et vous vous garantissez presque un autre succès sans vous soucier d’autres jeux (veuillez ne pas essayer de faire une bataille royale, Gearbox). Tenez-vous en à ce que vous savez et faites-le bien, et je pense que c’est le plan pour l’avenir, nous n’aurons donc pas à attendre la majeure partie d’une décennie pour un autre versement complet de Borderlands.

En tant que tel, DLC Vault Hunters ne peux pas être fait pour Borderlands 3 parce que ces idées doivent être canalisées dans Borderlands 4. Je maintiens que BL3 aurait dû rester avec DLC Vault Hunters depuis le début. Malgré les discussions sur les «taux d’attachement» et autres, il est clair que ces personnages sont devenus très importants pour les fans de la série et les joueurs les plus dévoués. absolument joué avec tous les chasseurs de coffre-fort qu’ils pouvaient. Gaige et Timothy Lawrence ont été des personnages clés du DLC. Aurelia Hammerlock était un miniboss dans le jeu principal. Krieg obtient maintenant un DLC entièrement pour lui-même. Ces personnages sont importants et ne pas en créer de nouveaux était une mauvaise décision.

La pré-suite Boîte de vitesses

C’était également mauvais parce que l’alternative n’a pas fonctionné non plus. S’il était censé être plus concentré sur les quatre chasseurs de coffre existants dès le lancement, nous ne l’avons pas vu. Alors que récemment il y a enfin des fuites impliquent qu’un quatrième arbre de compétences pour chaque classe arrive, cela n’arrivera même pas avec ce quatrième DLC Krieg qui sortira dans deux semaines et semble toujours être loin. Au lieu de cela, Gearbox a simplement équilibré et rééquilibré les compétences de classe existantes et distribué plus de points de compétence pour l’année dernière. Si les arbres ont «évolué», c’est seulement parce que quelque chose est suffisamment poli pour être utile après avoir été inutile pendant les huit derniers mois (généralement au prix de quelque chose d’autre étant nerf).

Je pense que Gearbox a fait un excellent travail avec les quatre chasseurs de coffre existants, mais ils ne les ont pas étendus au fil du temps et le jeu a souffert de ne pas avoir de héros DLC. Je pense que Borderlands 4 sera là le plus tôt possible, donc non, pas de retour en arrière secret des plans pour nous donner ces nouveaux personnages après tout, et nous devrons attendre un tout nouveau jeu à la place.

