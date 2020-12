L’autre grand gagnant de la pandémie est OnlyFans: 2 milliards de dollars de ventes et 500000 nouveaux utilisateurs par jour

Nous savons et comprenons que les services de visioconférence comme Zoom ont fait une mort à cause de la pandémie, mais ils ne sont pas les seuls. Onlyfans, le réseau d’abonnement avec lequel n’importe qui peut mettre en place un canal de streaming mobile privé, croît à un rythme imparable au cours des derniers mois.

Les chiffres concrets sont donnés par un article récent de Bloomberg: OnlyFans ajoute un demi-million d’utilisateurs à sa communauté chaque jour. Et cette communauté paie 200 millions de dollars par mois aux créateurs des chaînes, donc comme le réseau conserve 20% de ces paiements, tout indique qu’il finira par entrer plus de 400 millions de dollars ce 2020 à partir de 2000 millions de dollars dans les ventes totales.

L’intimité et le réalisme comme arme pour réussir

La dernière chose qui m’attendait à 8h00 du matin était un e-mail d’OnlyFans me disant qu’ils étaient intéressés par un influenceur comme moi Je me retourne au lit – Ibai (@IbaiLlanos) 7 décembre 2020

Des gens comme l’actrice Bella Thorne ont gagné un million de dollars en une journée grâce à leurs chaînes OnlyFans. Le même article de Bloomnerg commente la façon dont la chanteuse Cardi B a partagé une vidéo décontractée du tournage de son dernier clip vidéo, qui a généré plus de 1000 dollars de pourboires. Beaucoup de gens associent OnlyFans au porno, mais ses créateurs proposent de plus en plus de types de contenus sur leurs chaînes.

Avec ces chiffres, il n’est pas étonnant que de grands services comme Patreon puissent être surclassés. Tim Stokely, le PDG d’OnlyFans, défend que l’atout du service est que les créateurs ils laissent derrière eux les profils «maquillage» qu’ils peuvent afficher sur Instagram ou Twitter et ils montrent leur facette la plus réelle, apportant un plus grand niveau d’intimité avec les utilisateurs (même si Twitter sert de bonne passerelle pour attirer les utilisateurs, tout a été dit).

Désormais, OnlyFans souhaite continuer à se développer et s’éloigner de cette image de service pour les chaînes de contenu pour adultes. Leur objectif: devenir un service mondialement connu plus comme YouTube ou Twitch, de quels acteurs, joueurs et d’autres célébrités peuvent proposer du contenu. La prochaine étape pour son PDG est la création d’OFTV (Only Fans TV), avec du contenu exclusif de créateurs populaires d’OnlyFans.