L’autre chronique du naufrage du Titanic : que sait-on de l’iceberg le plus célèbre (et tragique) de l’histoire navale ?

Peut-être était-il fasciné par sa taille. Ou sa forme. Ou il a simplement été frappé par la mystérieuse bande de peinture rouge qu’il portait le long de sa base, à une hauteur qui pourrait bien révéler une collision récente avec un navire désemparé. Le cas est que le matin du 15 avril 1912, alors que son navire, le SS Prinz Adalbert, avançait dans les eaux de l’Atlantique Nord, M. Linoenewald a sorti son appareil photo et photographié un iceberg qui flottait à la dérive parmi les vagues glacées de l’océan.

M. Linoenewald ne pouvait pas le savoir en ce froid matin de printemps, mais ce petit geste le ferait entrer dans l’histoire en tant qu’auteur de ce qui est peut-être l’une des photos les plus emblématiques de l’histoire de la navigation. Iconique et tragique.

La raison : la veille au soir, le très célèbre RMS Titanic, navire supposé « insubmersible » de la White Star Line, avait coulé à quelques kilomètres de là après avoir heurté un iceberg, tuant 1 517 personnes et écrivant l’un des chapitres les plus sombres de la chronique navale. L’incident s’était produit il y a si peu d’heures que Linoenewald, steward en chef du SS Prinz Adalbert, n’en était pas encore conscient. Lorsqu’il l’a découvert, il a dû revenir à cet instantané granuleux de l’iceberg et griffonner une note que lui et trois membres d’équipage ont signée plus tard :

« Le lendemain du naufrage du Titanic, le paquebot Prinz Adalbert passe devant l’iceberg montré sur cette photo. La catastrophe du Titanic ne nous était pas encore connue. D’un côté, la peinture rouge est bien visible, ce qui semble avoir été fait par un navire raclant l’iceberg. SS Prinz Adalbert Hamburg America Line ».

Pendant des décennies, la photographie a été accrochée aux murs du cabinet d’avocats mandaté pour représenter la White Star Line, où des générations entières d’avocats maritimes l’ont contemplée convaincus qu’ils étaient devant un portrait du fatidique destroyer du RMS Titanic. Après la fermeture du bureau, il y a plus de vingt ans, l’image, diffuse et d’à peine 40×51 centimètres, a fini par être mise aux enchères.

Du sud-ouest du Groenland à la tragédie

Mais… La photo prise du SS Pinz Adalbert montre-t-elle le bloc de glace qui a tué le célèbre navire ? Il y a des indices. Des soupçons motivés et raisonnables. Pas des certitudes absolues. Tout comme il n’y a aucune autre image qui puisse montrer l’iceberg, comme une autre prise par W. Wood, capitaine des SS. Etonian, 40 heures avant le crash du Titanic, et signé à côté de ses coordonnées ; ou celle prise par le capitaine du navire câblier Minia, l’un de ceux qui se sont rendus dans la zone du naufrage pour récupérer des corps et des débris et qui a juré que le bloc de glace représenté était le seul présent dans la zone et était taché de peinture rouge.

Il en est de même du cliché pris quelques heures après le crash par un passager du RMS Carpathia, le navire britannique de la compagnie maritime Cunard Lines qui a secouru des centaines de survivants qui naviguaient dans des canots de sauvetage.

La fascination qui entoure ces images, enflammée par la valeur qu’une photo du véritable iceberg qui s’est terminé avec le Titanic – ainsi que les témoignages de survivants, qui parlent d’un iceberg avec un pic proéminent ou même deux, nous disent néanmoins quelques choses.

La première est que l’histoire du Titanic continue de nous captiver même en 2023, comme vient de le démontrer tragiquement l’incident du submersible du Titanic. La seconde est le peu que nous savons sur ce qui était la co-vedette incontestée de l’incident, avec le navire de la White Star Line : la masse de glace qui l’a envoyé au fond de la mer.

L’ignorance est compréhensible. Après tout, il est probable que quelques semaines seulement après l’accident du RMS Titanic, l’iceberg a fini par fondre et se diluer dans l’Atlantique en raison de l’étreinte des eaux du courant de Gofo. Et au moment de l’accident, bien sûr, la prise de photos et de descriptions détaillées était incluse parmi les dernières priorités des passagers du Titanic.

La science peut nous aider à comprendre, cependant, à quoi cela ressemblait et d’où cela venait… démêler au moins en partie la chronique de ce qui est probablement l’iceberg le plus célèbre de l’histoire et le déclencheur d’une tragédie unique.

Si les origines du Titanic remontent un peu plus loin qu’en 1907, lorsque sa compagnie maritime, la British White Start Line, décide de commander trois grands navires, celles de l’iceberg nous obligent à remonter bien plus loin dans le temps. Son histoire a probablement commencé il y a plusieurs milliers d’années, comme le détaille le Smithsonian Magazine, avec la formation de couches et de couches de glace au Groenland. Là, sur ses côtes occidentales, se forment généralement des icebergs qui, après s’être détachés des glaciers de l’océan Arctique, finissent par errer dans les eaux de la Atlantique Nord.

« Chaque année, 10 000 petits et gros morceaux de glace tombent du front des glaciers et sont lentement poussés par le courant de l’ouest du Groenland vers les latitudes nord, loin des routes maritimes », explique David Bressan dans Scientifique Américain. Le courant finit par dévier le long des côtes canadiennes, vers le sud, et permet aux icebergs d’atteindre le courant du Labrador et le courant du Golfe. Un parcours qui dépasse les 5 000 km au cours duquel la masse de glace fait face à des obstacles et à l’effet de l’érosion du soleil, des vagues et de l’eau elle-même.

Le « voyage » est si exigeant que, rappelle Bressan, on estime que seul un faible pourcentage de grands icebergs, 1 ou 2%, finissent par atteindre la latitude 45ºN après un à trois ans. Le 14 avril, le Titanic avait reçu un message du Caronia, un paquebot de la compagnie Cunard, avertissant de la banquise et de l’iceberg à la position 42º, de 49º à 51ºW.

Il 1% pourcentage Elle est peut-être faible… mais elle favorise la navigation maritime. Lorsqu’un bloc de glace atteint cette latitude, il se croise sur une route majeure à travers l’océan Atlantique. Peut-être en raison de la température des années précédentes, de la force du courant du Labrador ou d’une marée haute exceptionnelle qui a empêché les icebergs de s’échouer sur les côtes de la baie de Baffin et de la mer du Labrador, en 1912 des blocs de glace avec une certaine fréquence dans cette région.

Une bonne preuve est que les navires qui ont navigué dans la zone où le Titanic a coulé ont identifié plusieurs icebergs. Certains, comme Linoenewald ou le capitaine du Minia, les ont même photographiés. Il y a quelques années, des chercheurs de l’Université de Sheffield se demandaient quelle était la probabilité qu’il heurte un iceberg en 1912. Leur conclusion : « Le Titanic a mis les voiles dans une année où les taux de transport de la glace de mer et de vêlage des icebergs étaient élevés, pas exceptionnels » .

Son analyse va plus loin, désignant le sud-ouest du Groenland comme l’origine « la plus probable » du sinistre iceberg. De là, il se serait détaché vers l’automne 1911 sous la forme d’un énorme bloc de glace de 500 m de long et 300 de profondeur avec un poids de 75 Mt. En avril 1912, lorsqu’il est entré en collision avec le RMS Titanic, à 42ºN, sa taille aurait considérablement réduit jusqu’à rester aux alentours de 2,1 Mt. Les témoignages fournis par les survivants du navire indiquent qu’il mesurait entre 15 et 31 mètres de haut sur environ 122 m de long.

Plus grande et plus durable est son histoire.

Bien qu’encore plein de clair-obscurcomme ses prétendues photographies.

