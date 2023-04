L’Autopsie de Jane Doe, le film TERROR avec Brian Cox qui cartonne : HBO Max

in

HBO Max

En raison du contenu de la bande, elle est conçue pour les personnes de plus de 16 ans.

Le film met en vedette Brian Cox de Succession.

Si vous aimez la terreur, le suspense, les histoires de crime et tout ce qui est paranormal, nous avons le film parfait pour vous, il s’agit de L’autopsie de Jane Doe qui est une totale réussite HBO Max et qui met en vedette Brian Coxl’acteur de SuccessionPar conséquent, nous vous disons ce que vous devez savoir.

Aussi connu sous le nom La morgue, le film suit un père et son fils, responsables d’une morgue familiale. Habitué au travail et à la routine, Tout change lorsque le corps d’une femme inconnue arrive, dont la police les charge de retrouver tout ce qui lui est arrivé en raison des conditions dans lesquelles elle a été retrouvée..

Petit à petit, la routine se transforme en une histoire glaçante et ce n’est pas une surprise, car la bande est réalisée par André Øvredalqui a également été en charge de projets tels que Histoires effrayantes à raconter dans le noir, chasseur de Troll, Mortel et tunnelentre autres.

+ Quelle est la distribution de La Morgue ?

Les stars du film d’horreur Émile Hirsch (dans la nature) et Brian Cox (Succession), qui donnent respectivement la vie au père et au fils, tandis que Olwen Kelly (À la poursuite du tueur) joue Jane Done.

Le casting est également composé de Ophélie Lovibond (Friponne), michael mcelhatton (Les enfants du diable), marie duddy (Le match), Parker Scieurs (Côté sud avec toi), jane perry (Le fil invisible) et marque phénix (V pour Vendetta).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?