L’automatisation pour favoriser la continuité des activités, l’efficacité et la valeur ajoutée des ressources humaines

Si les données sont la nouvelle huile, l’automatisation est la force qui fait avancer les entreprises. La mise en œuvre de la technologie d’automatisation peut rationaliser les processus, accélérer la prise de décision et même résoudre les problèmes commerciaux, lorsqu’elle est utilisée en conjonction avec l’IA, l’apprentissage automatique et d’autres technologies numériques. En effet, cela peut complètement changer le visage de la gestion des entreprises en libérant la bande passante mentale des dirigeants, en leur laissant le soin d’innover et d’élaborer des stratégies.

Fait intéressant, la pandémie a donné un coup de pouce à l’utilisation de la RPA et a offert aux entreprises une expérience de première main de l’importance de l’automatisation. Pour discuter de leurs idées sur la façon dont l’automatisation intelligente transforme le fonctionnement de India Inc., des leaders technologiques de divers secteurs de India Inc se sont réunis pour une conversation virtuelle, sous l’égide de ‘Future Ready India’, une initiative hébergée par Automation Anywhere en collaboration avec CNBC TV-18 et Forbes India.

Parmi les participants figuraient Rajesh Uppal, membre du conseil d’administration (RH, informatique, sécurité) Maruti Suzuki India; Anantha Sayana, directrice du numérique, Larsen & Toubro; Alok Khanna, directeur exécutif (SI stratégique), IOCL; Manoj Kumar, Head-IT, HMEL et Milan Sheth, EVP – India, Middle East and Africa East Region, Automation Anywhere.

Inaugurant une ère de dé-siège social, l’automatisation, lorsqu’elle est associée au cloud, permet la collecte et le flux d’informations entre les unités d’une organisation. Avec l’automatisation dans le cadre de son parcours de transformation numérique, Anantha Sayana de L&T partage: «Nous avons connecté 10 000 engins de construction, sur 600 sites de projet, à l’aide de l’IoT. Toutes ces machines téléchargent des données sur leurs heures de travail, leurs niveaux de production et d’efficacité et divers autres paramètres sur un tableau de bord, qui offre une visibilité complète à n’importe qui, n’importe où, même sur un téléphone mobile. En conséquence directe, la gestion de projet est devenue beaucoup plus simple, sans même visiter le site. Il facilite également le partage d’informations avec les clients sur l’état de leur projet. «Cela mène des conversations sur ce qui peut être fait ensuite plutôt que sur l’état du projet», dit-il.

Venant de l’industrie automobile, Rajesh Uppal de Maruti Suzuki a partagé ses expériences avec l’automatisation, en disant: «L’interface numérique avec les clients a été un projet principal que nous avons mené. Avec une grande base de données clients en backend, nous essayons de savoir comment nous pouvons devenir très prescriptifs pour chaque client, sur n’importe quel mode ou canal, que ce soit via les concessionnaires, les directeurs des ventes, les appels téléphoniques, le site Web et l’application, etc. Nous voulons offrir à nos clients une expérience multicanal, qui doit être numérique, surtout en ces temps post-pandémiques. Avec l’automatisation en tête, ce cadre numérique central pour les clients est soutenu par divers autres projets technologiques dans tous les domaines de notre entreprise.

Pour aller plus loin, Manoj Kumar de HMEL suggère: «Nous devons offrir des expériences enrichies non seulement aux clients, mais aussi aux employés, aux écosystèmes partenaires, voire à la société. Nous nous rendons compte de la nécessité de fournir un travail de qualité car la qualité est la demande de la génération actuelle. Si nous supprimons les tâches banales et répétitives de leur vie, ils peuvent passer plus de temps à analyser et à innover. Pour y parvenir, l’automatisation doit faire partie de l’ADN d’une organisation et non d’une stratégie distincte. »

En tant que fournisseur de technologie d’automatisation, Milan Sheth a convenu que, qu’il s’agisse de créer une expérience client suprême ou d’augmenter la productivité des fonctions front, middle et back office, l’automatisation pourrait jouer un rôle crucial. «Si vous êtes à la traîne en matière de technologie ou si vous avez commencé tôt, il existe une énorme opportunité d’automatisation, simplement parce que le ratio technologie / personnel est encore sous-optimal. L’automatisation peut être utilisée pour aider les employés et les rendre plus productifs, aider les clients à servir plus rapidement et à moindre coût. »

Une fois que le panel a établi sans équivoque le besoin d’automatisation, Alok Khanna d’IOCL a déclaré que les outils d’automatisation devaient être simples et conviviaux. «Bien que ces outils soient créés par la fraternité informatique, les utilisateurs non informatiques doivent se sentir à l’aise de les utiliser pour développer des solutions à leurs problèmes. Cela garantira que l’automatisation sera beaucoup plus acceptée par une base d’utilisateurs plus large. »

Comme Automation Anywhere répond à une gamme de besoins d’automatisation – des robots standard aux systèmes personnalisés – Milan Sheth reconnaît que si les grandes entreprises sont complexes, il leur est donc difficile de tirer parti de quelque chose de prêt à l’emploi ou d’un magasin de robots, les petites entreprises peut utiliser des bots standard. De plus, l’utilisation de bots sur le cloud réduit les coûts d’exploitation pour les petites et moyennes entreprises.

À l’avenir, il semble que l’automatisation deviendra plus omniprésente, trouvant sa pertinence dans les secteurs verticaux et dans les grandes, moyennes et petites entreprises, de même. Plus important encore, il deviendra plus intelligent, en retirant le robot des humains, en les libérant pour qu’ils acceptent un travail plus qualifié et à plus grande valeur ajoutée, en les motivant et en les encourageant à gravir les échelons.

