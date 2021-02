L’autobiographie de Ronnie James Dio sera publiée en juillet

Avant son décès en 2010, l’icône du heavy metal Ronnie James Dio il travaillait sur une autobiographie, qui serait intitulée « Arc-en-ciel dans le noir». Mick Wall, un écrivain spécialisé dans la musique a réussi à terminer ce livre qui est en préparation pour sa sortie en États Unis 27 juillet prochain.

Donné Oui mur Ils ont entretenu un lien d’amitié fort pendant des années, et tous deux étaient dans la réalisation de ce projet avant que le chanteur ne décède d’un cancer de l’estomac. Selon un communiqué de presse, le livre sera publié via Presse permutée.

Les fans du chanteur s’attendent à ce qu’il s’agisse d’un livre franc et humoristique dans lequel Donné raconte son ascension vers la gloire et sa vie comme l’une des plus grandes icônes du heavy metal à travers «des histoires sur sa croissance, des anecdotes glorieuses sur l’excès et un souvenir franc de ce qui s’est passé dans les coulisses, les hôtels des tournées, l’étude et la maison derrière portes fermées loin des autoroutes ».

Sa chute sera également mentionnée avec Ritchie Blackmore, guitariste des groupes arc-en-ciel Oui Violet foncé, les médicaments qui ont commencé à émerger au cours de ses années Sabbat noir et les défis auxquels il a été confronté lorsqu’il a décidé d’entrer sur la scène musicale avec son propre groupe.

Le livre a également une préface intitulée « Conséquence lourde« , écrit par Wendy Dio, veuve du chanteur. Elle raconterait dans ce passage les progrès réalisés dans ce travail au cours de l’année écoulée tout au long de l’année écoulée. Wendy offrirait aux fans quelques impressions sur le résultat final de cette édition.

« Ronnie écrivait ses mémoires et écrivait sur la fin de arc-en-ciel, et nous avons trouvé une autre écriture sur son ordinateur après son décès, donc il y en a plus. Nous avons trouvé des interviews qu’il a faites au cours de sa carrière, nous allons donc continuer dans les mots de Ronnie», Conclut-il.

« Arc-en-ciel dans le noir: l’autobiographie« Il est actuellement disponible en prévente sur Amazon.