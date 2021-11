L’auteur original de Dexter fait l’éloge de « New Blood » peu de temps avant sa sortie

Nous sommes à quelques jours du retour de Michael C Hall à l’un de ses personnages les plus populaires avec « Dexter: New Blood », une saison spéciale dans laquelle le justicier en série désormais isolé Dexter Morgan sera à nouveau aux prises avec les envies de son « sombre passager », présentant de nouveaux épisodes qui chercheront à racheter les résultats irréguliers de la fin de la série originale.

Avec un total de 96 épisodes diffusés de 2006 à 2013, « Dexter » était au cours de ses premières saisons l’une des productions les plus acclamées du réseau Showtime, réussissant à octroyer à son protagoniste une nomination aux Emmy pour sa performance, en plus de lui accorder le Golden Globe en 2010.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Matt Smith présente de nouvelles impressions sur « House of the Dragon »

A l’heure où les reboots cinématographiques et télévisuels approchent à grands pas, le producteur de télévision et scénariste Clyde Phillips, chargé d’être le showrunner de ses quatre premières saisons, a repris ses fonctions sur New Blood. événement et non le retour du personnage comme une série régulière.

À travers huit épisodes, on verra Michael C. Hall reprendre possession de son personnage emblématique, qui se cache dans le nord de l’État de New York après les crimes commis à Miami, essayant de se cacher de son passé malgré sa forte envie d’enterrer à nouveau le couteau. quelqu’un qui, selon ses préceptes, le mérite.

Je viens de rentrer de la projection de DEXTER: NEW BLOOD et tout ce que je peux dire, c’est – wow. Ils l’ont cloué. Attrapé l’esprit – et l’a fait évoluer. Vous allez l’adorer. Bien sûr que je l’ai fait … – jeff lindsay (@dexterjeff)

2 novembre 2021





Ce que peu de gens sauront peut-être, c’est que « Dexter » est basé sur une série de romans écrits par le romancier Jeff Lindsay, qui via Twitter a partagé ses impressions après son retour d’une projection spéciale de « Dexter: New Blood », exprimant sa satisfaction avec le l’évolution du programme et comment les personnes impliquées ont réussi à capturer l’esprit de son personnage.

Jeff Lindsay a commencé sa carrière avec des mots en tant que dramaturge, puis est passé à la prose. Sa série littéraire commencerait avec « Darkly Dreaming Dexter » en 2004, couvrant sept volumes qui ont culminé en 2015 avec « Dexter is Dead », se poursuivant avec deux mini-séries sous l’édition Marvel Comics.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Hellboy » a de grandes possibilités d’atteindre la télévision

Les détails sur les contributions créatives possibles de Lindsay dans « Dexter: New Blood » n’ont pas encore été révélés, bien que l’arrivée de vieilles connaissances dont la participation pourrait être réalisée comme une sorte de flashback ou de camées fantomatiques ait été anticipée. Jennifer Carpenter reprendra son rôle de Debra Morgan, tandis que John Lithgow réapparaîtra dans le rôle de « Trinity Killer ».