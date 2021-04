L’auteur du roman révèle de nouveaux détails sur la troisième saison de You

Vous est devenue l’une des séries les plus importantes de la bibliothèque du service de streaming Netflix et ses fans attendent le troisième saison, annoncé début 2020. Caroline Kepnes, auteur des romans sur lesquels repose la fiction de la plateforme, s’est récemment entretenu avec les médias américains Le journaliste hollywoodien et laissé de nouveaux détails de la partie 3. Qu’a t’il dit?

En novembre de l’année dernière les réseaux sociaux du programme ont annoncé le début du tournage avec les nouveaux acteurs qui se joindront, en plus des protagonistes déjà reconnus de tous: Penn Badgley comme Joe Goldberg et Victoria Pedretti dans le rôle de Love Quinn, personnage dont nous avons plus d’informations après les mots de Kepnes à THR.

A partir de maintenant, nous savons que Joe quitte Los Angeles pour déménager dans un endroit, qui sera important dans l’intrigue, après la grossesse de Love. « Il aura une pièce secrète au cas où il devrait cacher quelqu’un », avança l’écrivain. « Je voulais le mettre dans une petite ville, avec peu d’interaction avec les réseaux sociaux et plus dans la vraie vie. Donnez-lui une chance de respirer et de se réinventer », il a souligné.

Du côté de La voit Il a parlé des différences sur les pages et à l’écran: « Il y en aura, même si elle vivra dans un endroit similaire à celui du livre. Le fait que Love soit devenu un meurtrier change aussi tout. ». Il a également révélé que Joe aura un nouvel amour pour Mary Kay, mère d’une adolescente et épouse d’un célèbre chanteur de rock, plus un lien avec Matthew, joué par Scott Speedman.

La troisième saison de You aura un total de dix épisodes et viendra des showrunners Sera Gamble et Greg Berlanti, ainsi que les nouveaux visages: Saffron Burrows, Dylan Arnold, Tati Gabrielle, Michaela McManus, Shannon Chant-Kent et de plus. Selon les rapports, ils sont toujours en production et Netflix n’a pas proposé de date de sortie pour le moment cependant il devrait arriver en 2021.