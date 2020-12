L’auteur du livre Force Awakens a dû supprimer toute allusion à Rey & Finn Romance

Toute indication d’une éventuelle romance entre Finn et Rey a dû être supprimée de la romanisation de The Force Awakens, affirme l’auteur Alan Dean Foster. Dans une nouvelle interview, l’auteur a décrit ce que c’était que d’avoir à assembler le dernier épisode pour les étagères à livres, et cela ne semble pas être une tâche facile à entreprendre. La trilogie suite, dans son ensemble, a été critiquée par Guerres des étoiles fans pour de nombreuses raisons au cours des cinq dernières années, bien que ce soit le cas lorsque la trilogie préquelle est également sortie.

Alan Dean Foster dit qu’il y avait « évidemment les débuts d’une relation » entre Finn (John Boyega) et Rey (Daisy Ridley) présentés dans le réveil de la force. Cependant, il ne s’est pas développé au fil du temps, ce qui a peut-être dû à la présence à l’origine de différents auteurs et réalisateurs pour prendre en charge les trois films. Les nouveautés fournissent souvent une multitude de faits supplémentaires qui n’ont pas pu être affichés à l’écran, bien qu’il y ait des choses que Foster a été obligé de supprimer. le réveil de la force.

Alan Dean Foster dit: « Il y avait deux ou trois choses là-dedans, et deux ou trois choses qui se sont produites par la suite qui m’ont dérangé. » Il poursuit en déclarant: « Je vais vous dire une chose qu’ils m’ont fait retirer parce que suffisamment de temps s’est écoulé, je ne pense pas que ce soit important … » le réveil de la force L’auteur affirme que « de toute évidence les débuts d’une relation » entre Finn et Rey ont dû être supprimés. Il a continué et avait ceci à dire.

« Je m’attendais à ce que cela se développe davantage dans l’épisode VIII [The Last Jedi]. Et zéro est arrivé avec. Et nous savons tous pourquoi zéro est arrivé avec cela – et il n’est pas nécessaire de l’approfondir – mais c’est, malheureusement, comme les choses. «

Travaille sur le réveil de la force», Dit Alan Dean Foster,« J’ai fait mon truc habituel quand je fais ces adaptations pour essayer de réparer des choses qui, selon moi, doivent être corrigées dans l’histoire et corrigées dans la science. Cependant, il n’y avait pas grand-chose à changer en ce qui concerne les personnages eux-mêmes. «Les personnages sont assez bien établis dans un scénario», explique Foster. «Certaines choses qu’ils ont dit de retirer, et certaines choses qu’ils ont laissées seules. Certaines des choses qu’ils ont dit de retirer étaient stupides et auraient vraiment amélioré le livre si j’avais pu les laisser dans le livre, mais je je ne peux pas en parler. » Foster ne pensait clairement pas que retirer des éléments du livre aidait les choses.

L’un des principaux reproches de la trilogie suite est le fait qu’une grande partie de l’histoire n’est pas présentée à l’écran. Guerres des étoiles les fans doivent parcourir les dictionnaires visuels, les romanisations, les bandes dessinées, les jeux vidéo et d’autres sources pour avoir une image complète de ce qui se passait pendant certaines parties du film, y compris comment Palpatine est revenu après toutes ces années La montée de Skywalker. Vous pouvez consulter l’interview d’Alan Dean Foster ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Midnight’s Edge.

