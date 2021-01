L’auteur de Percy Jackson partage la mise à jour de l’émission télévisée, promettant une expérience Disney + de premier ordre

Fans de la série fantastique d’action-aventure Percy Jackson et les Olympiens étaient ravis d’apprendre l’année dernière que l’auteur des romans, Rick Riordan, travaillait avec Disney + sur une série d’action en direct basée sur les livres. Maintenant, Riordan s’est rendu sur son site Web pour donner aux fans une mise à jour sur le projet, promettant que le processus de production d’un script pour l’épisode pilote se déroule extrêmement bien.

« Nous avons quelques réunions importantes cette semaine avec les hauts dirigeants du studio pour l’émission de télévision Percy Jackson, alors croisez les doigts. Tous ceux qui ont lu le script pilote l’adorent, mais il y aura quelques ajustements supplémentaires. que nous devons faire avant de l’envoyer à son prochain arrêt: les meilleurs dirigeants de Disney +. C’est normal. Dans l’écriture de scripts, comme dans tout autre type d’écriture, vous pouvez vous attendre à faire beaucoup, beaucoup de brouillons! Toutes les contributions ont été super positif et utile, cependant. Tout le monde est déterminé à faire de cette émission la meilleure émission possible. Je reste enthousiaste et prudemment optimiste quant au fait que nous sommes sur le point de lancer un projet vraiment de premier ordre. Comme toujours, cependant, de bonnes choses demande du temps et de la patience! Restez à l’écoute! »

le Percy Jackson La série raconte l’histoire d’un adolescent solitaire nommé Percy, qui découvre un jour que non seulement les dieux grecs sont réels, mais qu’il est le fils de l’un des trois dieux les plus puissants, Poséidon, le dieu des sept mers. Percy est envoyé au Camp Half-Blood, où il rencontre d’autres héros demi-dieu engendrés par les dieux, et apprend à contrôler ses pouvoirs naissants en participant à une série de quêtes qui explorent les régions magiques du monde.

La série est souvent comparée à Harry Potter en termes de similitudes dans le cadre magique des deux franchises, et le voyage du héros du personnage central. Naturellement, Hollywood a tenté de tirer profit de l’engouement en réalisant une adaptation en direct du premier roman de la série, Percy Jackson & the Olympians: Lightning Thief. Malheureusement, le film a été largement critiqué non seulement par les critiques, mais aussi par les fans pour s’être détourné brusquement du matériel source. Rick Riordan lui-même s’est souvent rendu sur Twitter pour exprimer son aversion pour le film.

« Je n’ai toujours pas vu les films, et je n’ai pas l’intention de le faire. Je les juge d’après avoir lu les scripts, parce que je me soucie le plus de l’histoire. Je n’ai certainement rien contre les acteurs très talentueux. Ce n’est pas de leur faute. Je suis juste désolé qu’ils aient été entraînés dans ce gâchis », ajoutant dans un autre tweet:« Pour vous les gars, c’est un divertissement de quelques heures. Pour moi, c’est le travail de ma vie qui passe par un hachoir à viande quand je les ai suppliés de ne pas le faire ça. Alors ouais [I hate the movies]. Mais ça va. Tout va bien. Nous allons le réparer bientôt. «

Maintenant que Riordan est personnellement impliqué dans la création de l’adaptation Disney + et parle si positivement du processus de création, j’espère Percy Jackson les fans auront enfin une version live-action de la saga dont ils pourront être fiers. Cette nouvelle provient de RickRiordan.com.