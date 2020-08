L’auteur de One Piece dit au revoir au parc à thème de la tour de Tokyo

Un triste jour pour les fans de Une pièce puisque le parc à thème de la Tokyo Tower a finalement dû fermer ses portes. Mais avant que ça n’arrive, l’auteur de la série a semblé faire la dernière visite.

Après les complications causées par la pandémie actuelle, les directeurs du parc à thème de Une pièce situé dans la tour de tokyo Ils ont décidé de fermer l’établissement le 31 juillet 2020.

A cette date, Il n’aurait pas pu y avoir de personne plus appropriée pour l’occasion qu’Eichiro Oda lui-même., l’auteur de la série qui a exprimé les sentiments des travailleurs du parc à travers un discours émouvant:

Qui aurait imaginé qu’un monde comme celui-ci viendrait! Je n’avais pas pu venir avant même si cela ressemblait à un endroit très amusant. Dommage, ça fait 5 ans! 5 ans avec autant de souvenirs de fans. Les acteurs à ce stade ont continué à travailler tous les jours, les nombreuses attractions, la puissance du personnel de soutien! J’ai passé un moment très agréable, et je pense que c’était probablement une période dense sans regrets. Faites quelque chose pour moi et remerciez ceux qui ont rendu cette expérience possible. J’attends avec impatience le jour où je pourrai apprendre à vous connaître différemment. Merci beaucoup d’avoir créé un espace amusant pendant 5 ans! »