L’auteur de Naruto, Masashi Kishimoto, remplacera l’écrivain de Boruto

Dans une annonce surprenante, Boruto changera son top manager pour céder le poste à l’homme qui a initialement créé l’univers

Avec la fin de « Naruto« , le monde du manga a perdu l’un des trois grands piliers qui avaient maintenu le règne pendant des années avec » One Piece « et » Dragon Ball « . Cependant, étant donné l’intention de maintenir la franchise en vie, depuis SAUTER a donné le feu vert à « Boruto« , une spin-off / suite qui a gagné en popularité au fil des ans. Aujourd’hui, nous savons que l’histoire du fils de Naruto Uzumaki sera écrit par l’auteur original de la franchise: Masashi Kishimoto.

L’auteur de Naruto prendra le contrôle de l’histoire de Boruto

Ensuite, nous vous laissons avec le tweet qui nous a permis de connaître ces nouvelles inattendues (via WSJ Manga):

Comment pouvons-nous vérifier Ukyo Kodachi, qui pendant toutes ces années avait été en charge de façonner l’histoire de « Boruto », abandonnera son rôle en faveur du retour de Masashi Kishimoto, quelque chose qui sera remarqué à partir du chapitre 52 du manga. Vous devez vous rappeler qu’à l’origine, Kishimoto-sensei a rejeté la proposition de SAUTER travailler sur une suite de « Naruto », et donc Ukyo-sensei et Mikio Ikemoto ont fini par travailler côte à côte. Cependant, il semble que ce changement ait été planifié il y a longtemps, avec un effet à long terme.

Bien que, en règle générale, on aurait pu s’attendre à ce que beaucoup soient plus heureux de cette nouvelle, la réalité est que Les réactions sur les réseaux sociaux ont été quelque peu mitigées. Evidemment nombreux sont ceux qui sont heureux que Kishimoto-sensei reprenne les rênes de l’univers qu’il a créé avec l’histoire de « Naruto », mais il y a aussi ceux qui s’inquiètent car les personnages féminins ou, pour aller plus loin, la totalité du secondaire, prenez du recul dans la pertinence et la qualité narrative.

À ce jour, « Boruto » est traité différemment de le manga le plus lu sur Manga Plus à la fois sur des serveurs anglophones et hispanophones. En ce sens, Kishimoto-sensei se retrouve dans un scénario où l’œuvre est déjà une référence mondiale absolue. Nous verrons si l’auteur parvient à compenser son échec il y a des mois avec « Samurai 8 » et fait de « Boruto » une pièce maîtresse encore plus grande de l’univers du manga et de l’anime.

