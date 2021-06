L’auteur de l’histoire de l’espace Jeffrey Kluger lance une visite virtuelle du thriller de science-fiction ‘Holdout’

L’écrivain à succès Jeffrey Kluger, auteur d' »Apollo 13″ avec l’astronaute James Lovell, lancera une visite virtuelle mardi 1er juin pour promouvoir son premier livre de fiction, « Holdout ».

Le livre, qui sortira le 3 août chez Dutton (une empreinte de Penguin Random House), suit le personnage fictif Walli Beckwith, un « astronaute célèbre » qui travaille à sensibiliser à l’environnement lors d’une mission sur la Station spatiale internationale (ISS) .

« La forêt amazonienne brûle et ses peuples indigènes sont exterminés – et le gouvernement brésilien (et tous les gouvernements en attente) sont à blâmer », a déclaré Dutton dans une description de l’intrigue. « Avec la nièce de Beckwith quelque part dans les flammes qu’elle regarde grandir chaque jour depuis son ISS réquisitionné, et le monde entier qui regarde, Beckwith est peut-être la seule personne qui peut forcer la main du président américain et inspirer … une action mondiale collective pour aider le peuple à des centaines de kilomètres au-dessous d’elle. »

L’auteur de « Holdout » Jeffrey Kluger. (Crédit image : Dutton)

La tournée du livre « Holdout », qui s’est tenue virtuellement en raison des restrictions de quarantaine en cas de pandémie de coronavirus, « visitera » trois endroits en août et comprendra des conversations d’astronautes à l’Intrepid Sea, Air & Space Museum de New York, la Smithsonian Institution à Washington, DC , et le Commonwealth Club de Californie.

Kluger est rédacteur en chef du magazine Time, supervisant les reportages scientifiques et technologiques. Il est l’auteur de plusieurs livres, dont quelques-uns sur l’exploration spatiale.

« Ayant couvert l’histoire, la science et le balayage de l’espace non-fictionnel pendant une grande partie de ma carrière, j’étais ravi d’avoir l’opportunité de puiser dans ce contexte et de raconter une histoire d’imagination pure », a déclaré Kluger à 45secondes.fr. « ‘Holdout’ est une œuvre de fiction, mais ses racines sont profondément ancrées dans les faits. Écrire ce livre était un acte de joie et, franchement, tout simplement amusant. »

La tournée du livre virtuel date de « Holdout », le premier livre de fiction de l’auteur à succès Jeffrey Kluger. (Crédit image : Dutton)

Voici les détails connus à ce jour; les liens exacts du site Web et les plates-formes d’événements seront publiés plus près de la date sur les réseaux sociaux et ici sur 45secondes.fr.

3 août, 19 h HAE (16 h HAP ou 23 h 00 GMT) : Intrepid Museum, avec l’astronaute à la retraite de la NASA Mike Massimino, qui est maintenant professeur à l’Université Columbia.

4 août, 18 h 45 HAE (15 h 45 HAP ou 22 h 45 GMT) : Ta Smithsonian Institution, avec l’astronaute à la retraite de la NASA Marsha Ivins, qui est maintenant consultante en ingénierie indépendante.

5 août, 18 h HAE (15 h HAE ou 22 h 00 GMT) : Le Commonwealth Club, avec l’astronaute à la retraite de la NASA Nicole Stott, qui est maintenant artiste et co-fondatrice de la Space for Art Foundation.

Le livre spatial le plus célèbre de Kluger est « Apollo 13 » (d’abord connu sous le nom de « Lost Moon: The Perilous Voyage of Apollo 13 » avec Houghton Mifflin Company, 1994). Le livre semi-biographique co-écrit avec l’astronaute de la mission Jim Lovell a inspiré le 1995 Film hollywoodien « Apollo 13 », avec Tom Hanks. Le livre spatial le plus récent de Kluger avant « Holdout » est « Apollo 8: The Thrilling Story of the First Mission to the Moon » (Henry Holt, 2017).

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.