L’auteur de Jack Reacher fait l’éloge de la refonte du personnage pour un acteur plus grand

L’auteur derrière le Jack Reach La nouvelle série a parlé de la refonte du personnage titulaire dans la nouvelle adaptation de la série télévisée Amazon, qui a vu Tom Cruise se retirer pour faire place à un acteur beaucoup plus grand.

Cruise, 59 ans, a déjà joué Reacher dans le film de 2012 et sa suite de 2016, tous deux basés sur les livres originaux de Lee Child, également connu sous son vrai nom de James Grant.

Child a poursuivi: «C’est juste devenu une proposition différente et je suppose que l’opportunité de penser bien, nous pouvons avoir un gars beaucoup plus grand pour que les fans de livres soient heureux, mais nous nous concentrons également sur les non-lecteurs de livres. De quoi ont-ils besoin? Ils ont juste besoin d’un bon divertissement, ils n’ont pas encore la référence, et donc il fallait aussi les satisfaire.