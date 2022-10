L’auteur blonde Joyce Carol Oates défend l’adaptation de Netflix après un contrecoup

Depuis le nouveau film Blond a fait ses débuts sur Netflix, de nombreux critiques et téléspectateurs ont crié au scandale. Certaines des critiques formulées contre le film ont été de prendre des libertés créatives pour réimaginer certains événements de la vie de Marilyn Monroe qui ne sont pas tels qu’ils se sont réellement produits. D’autres ont dit que le film exploitait Monroe et son héritage, manquant finalement de respect à la légende hollywoodienne décédée en la faisant représenter de cette façon dans le film.





Blond est écrit et réalisé par Andrew Dominik, mais il est directement basé sur le roman original du même nom de Joyce Carol Oates. Le roman a été décrit comme un récit fictif de la vie et de la mort de Monroe et Dominik reprend cette même façon de penser pour l’adaptation du long métrage. Pour sa part, Oates n’a pas été personnellement impliquée dans la production de l’adaptation cinématographique mais a déclaré sur Twitter qu’elle n’est pas d’accord avec l’idée que le film est une exploitation, insistant sur le fait que c’est une œuvre d’art.

« Je pense que c’était / est une brillante œuvre d’art cinématographique, évidemment pas pour tout le monde », a déclaré Oates. « C’est surprenant qu’à l’ère post #MeToo, l’exposition flagrante de la prédation sexuelle à Hollywood ait été interprétée comme de l' »exploitation ». Andrew Dominik voulait sûrement dire sincèrement l’histoire de Norma Jeane. »

Dans un tweet de suivi, elle a ajouté : « Pas un film (Blond) pour les âmes sensibles. Le réalisateur est inflexible, intransigeant. Les 20 dernières minutes environ sont presque trop puissantes pour être visionnées. dans l’ensemble, une cinématographie et une performance brillantes d’Ana de Armas. »





La blonde n’est pas pour tout le monde, son auteur original en convient

Netflix

Oates a ensuite comparé les Blond contrecoup sur la façon dont d’autres films ont mis les téléspectateurs mal à l’aise, comme celui de Darren Aronofksy Requiem pour un rêve et certains films de David Lynch. Notant comment elle comprend cela Blond n’est « clairement pas un film pour tout le monde », Oates soutient que le film n’exploite pas Monroe mais met plutôt en lumière les mauvais traitements qu’elle et tant d’autres jeunes femmes à Hollywood ont endurés.

« Blond s’avère être une sorte de test de Rorschach : certains voient l’exposition des mauvais traitements sexuels de Marilyn Monroe comme une « exploitation » et d’autres y voient une révélation de la façon dont une jeune femme douée a été traitée à Hollywood et ailleurs, avant #MeToo », Oates explique. « Ce n’est pas à moi de juger les gens qui sont consternés par des scènes de films qui, bien que « vraies », sont tout simplement trop dérangeantes à voir ; Je dois avouer que je pouvais à peine regarder Fils de Saul & Le ruban blanc; et je ne souhaite plus voir de films sur l’Holocauste… »

Il y avait peut-être une bonne raison pour laquelle Blond a été noté NC-17. Vous pouvez trouver le film en streaming sur Netflix.