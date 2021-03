L’auteur Andy Weir propose le patch de la mission «  Project Hail Mary  » lors d’une visite virtuelle du livre

Andy Weir est prêt à lancer sa prochaine aventure spatiale et a un patch de mission vous attend si vous choisissez de le rejoindre.

L’auteur du best-seller 2014 « The Martian », qui a été adapté dans le a frappé le long métrage de Ridley Scott avec Matt Damon , est maintenant de retour avec une autre histoire de découverte, de spéculation et de survie dans « Project Hail Mary », paru de Ballantine Books le 4 mai.

Pour promouvoir la sortie à venir, Weir participera à une tournée virtuelle du livre en six étapes, en partenariat avec des librairies et des musées à travers le pays pour partager le «Projet Je vous salue Marie» avec leurs clients. Les 400 premières personnes à s’inscrire à chaque événement recevront une copie signée du «Projet Je vous salue Marie» et un bonus dès la sortie du livre.

Les 400 premières personnes qui s’inscriront à chacun des événements de la visite virtuelle du livre «Project Hail Mary» d’Andy Weir recevront un patch brodé de la mission Project Hail Mary. (Crédit d’image: Ballantine Books)

À l’ouverture du « Project Hail Mary », les lecteurs découvrent Ryland Grace, qui s’est réveillé pour se retrouver sur un vaisseau spatial et absent de tous ses souvenirs. Alors qu’il explore le navire pour en savoir plus sur la mission dans laquelle il se trouve, Grace tombe sur un indice visuel.

« Je me familiarise avec le million d’autres écrans dans la petite pièce. La plupart ont quelque chose à dire, mais l’un d’eux montre juste l’image d’une crête circulaire. Je pense que c’est probablement un écran inactif ou quelque chose comme ça. Si je le touche, cet ordinateur va se réveiller, mais cet écran de veille est peut-être la chose la plus informative ici.

« C’est un blason de mission. J’ai vu suffisamment de documentaires de la NASA pour en connaître un quand j’en vois un. Le blason circulaire a un anneau extérieur bleu avec du texte blanc. Le texte lit HAIL MARY en haut et EARTH en bas. Le nom et «port d’escale» pour ce navire.

«Je ne pensais pas que le vaisseau venait d’autre que la Terre, mais d’accord. Quoi qu’il en soit, je suppose que je connais enfin le nom de ce vaisseau sur lequel je suis.

« Je suis à bord du Je vous salue Marie. »

Le même écusson de mission, réalisé sous forme d’écusson brodé, accompagnera chaque exemplaire signé de «Project Hail Mary».

Comme annoncé jeudi 4 mars par Ballatine, la visite virtuelle du livre «Projet Je vous salue Marie» comprendra les événements suivants:

4 mai avec Mysterious Galaxy en partenariat avec Fleet Science Center à San Diego, Californie

6 mai avec Barnes & Noble

10 mai avec Politics & Prose à Washington, DC

11 mai avec Third Place Books à Seattle, Washington

12 mai avec Community Bookstore à Brooklyn, New York

13 mai avec Space Center Houston à Houston, Texas

L’auteur Andy Weir, vu ici lors d’un enregistrement de podcast de la NASA en 2018, effectuera une visite virtuelle du livre pour «Project Hail Mary». (Crédit d’image: NASA)

Plus d’informations sur chaque étape de la visite virtuelle, y compris les prix des billets et comment participer, seront disponibles auprès de chaque hôte de l’événement et sur le site Web de Weir .

Alors que le patch de la mission Project Hail Mary est adapté du livre, le design pourrait un jour apparaître dans un futur film mettant en vedette Ryan Gosling (« First Man », « Blade Runner 2049 »). MGM a acquis les droits du livre pour l’acteur et a amené à bord Phil Lord et Chris Miller (« The Lego Movie ») pour diriger.

« Project Hail Mary » est le troisième livre de Weir. Après « Le Martien », a-t-il écrit dans le futur proche de 2017 câpres de la colonie lunaire « Artemis », qui a été choisi par 20th Century Fox et New Regency pour devenir un film avec Lord et Miller également attachés à la réalisation.