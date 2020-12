Laurie McBride, une aînée LGBT + chérie, est décédée tragiquement à 71 ans

On se souvient de Laurie McBride pour son travail phénoménal pendant la crise du sida (Vimeo / Legends of Courage)

Laurie McBride, une leader LGBT + bien-aimée qui est devenue une figure de proue de la communauté pendant la crise du VIH / sida, est malheureusement décédée à l’âge de 71 ans.

McBride est décédé d’une crise cardiaque le vendredi 4 décembre, après avoir été victime d’un accident vasculaire cérébral en octobre. Elle laisse dans le deuil son épouse depuis 35 ans, Donna Yutzy.

La militante sera connue de beaucoup grâce à son travail de défense des droits des personnes séropositives en tant que coprésidente du groupe de pression californien Mobilization Against AIDS.

En 1986 et 1987, elle a dirigé avec succès les campagnes populaires «Non sur 69» et «Non sur 64», des projets de loi qui mettraient en quarantaine les personnes séropositives et limiteraient leur emploi.

Avec l’étudiant en droit John Duran – qui devint plus tard maire de West Hollywood – elle rédigea le projet de loi révolutionnaire sur les «droits des homosexuels», AB 101, qui interdisait aux employeurs privés de discriminer les employés en raison de leur orientation sexuelle.

«Laurie était une guerrière lesbienne», a déclaré Duran au Lame de Los Angeles, se souvenant de la façon dont ils ont traversé la Californie pour rallier la communauté LGBT + à leur cause.

«Elle s’est battue pour ses frères atteints du sida. Tant d’hommes gays vivants aujourd’hui sont profondément redevables à Laurie d’avoir sauvé leur vie.

«Mon cœur va à sa femme Donna», a-t-il ajouté. «Elle était unique en son genre, douce et féroce à la fois.

Donna Yutzy a confirmé la triste nouvelle sur Facebook, affirmant que Laurie l’avait quittée «pour une nouvelle aventure au-delà des étoiles».

«Elle était si fière des réalisations de changement de culture auxquelles vous avez tous travaillé ensemble et je sais qu’elle chérissait son amitié avec chacun d’entre vous», a-t-elle déclaré.

Ceux qui souhaitent faire un don en son honneur sont dirigés vers le programme de bourses qui a été créé au nom de McBride à l’Université d’État de Sacramento.

«Cette bourse a financé les frais de scolarité d’un certain nombre de jeunes pour les aider sur la voie de l’amélioration du monde», a déclaré Yutzy.

«Elle a été la lumière de ma vie pendant 35 ans et je garderai chaque minute de ces souvenirs dans mon cœur pour toujours. Nous aurons une grande célébration de la vie de Laurie à Sacramento après COVID. J’étais fière d’être l’épouse de Laurie McBride.