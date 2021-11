Laurie Holden en tant que Crimson Countess révélée dans la saison 3 de The Boys

Rencontrez Crimson Countess, un autre fan de Supe sera présenté dans la troisième saison de la série à succès Prime Video Les garçons. Après son lancement en 2019, Les garçons a eu d’excellentes saisons avec plus d’anticipation que jamais pour la saison 3. Les nouveaux épisodes comprendront plusieurs nouveaux Supes pour Billy Butcher et l’équipe à surveiller, et parmi eux seront Les morts qui marchent alun Laurie Holden dans le rôle de la comtesse cramoisie. Regardez-la pour la première fois ci-dessous.

L’image a été partagée sur Twitter par Les garçons‘ compte officiel. Retweeter la photo, Laurie Holden a également écrit sur Twitter : « Il est temps de récupérer ! J’ai hâte que le monde voie Crimson Countess en action. Branchez-vous sur VNN dimanche pour un aperçu. »

VNN fait référence à Vought News Network, une station d’information fictive dans l’univers pour Les garçons dans la veine de Fox News ou de CNN. Cette émission de fausses nouvelles a diffusé des clips dans le style des reportages pour taquiner les intrigues à venir dans la troisième saison de l’émission. La taquinerie de Holden indique clairement que son personnage de Crimson Countess sera présenté dans la prochaine mise à jour de VNN qui sera publiée ce week-end. Pour l’instant, la première photo donne un bon aperçu de Holden dans le rôle, et elle a fière allure.

Rejoindre également Les garçons dans la saison 3 sera Surnaturel star Jensen Ackles dans le rôle de Soldier Boy, le tout premier super-héros de Vought. Bien qu’il ait l’apparence jeune d’Ackles, rendue possible par le composé V dans son corps, Soldier Boy existe depuis des décennies dans cet univers, considéré par les masses comme essentiellement le « John Wayne » des super-héros. Le spectacle a déjà publié un regard sur Ackles en costume en tant que Soldier Boy.

D’autres nouveaux arrivants Les garçons pour la saison 3, Miles Gaston Villanueva, Sean Patrick Flanery et Nick Wechsler, les trois jouant respectivement Supersonic, Gunpowder et Blue Hawk. Frances Turner, Kristin Booth et Jack Doolan ont également rejoint le casting. Ils rejoindront bien sûr les acteurs actuels de Supe, dont Antony Starr (Homelander), Erin Moriarty (Starlight), Dominique McElligott (Queen Maeve), Nathan Mitchell (Black Noir), Jessie T. Usher (A-Train) et Chace Crawford (Les Profondeurs).

Bien sûr, attendez-vous à ce que Billy Butcher et les « Boys » soient également de retour. Karl Urban est de retour dans ce rôle aux côtés des autres stars principales de la série, Jack Quaid (Hughie Campbell), Laz Alonso (Le lait maternel), Tomer Capon (Frenchie) et Karen Fukuhara (Kimiko). Colby Minifie reviendra également en tant qu’Ashley, mais après ce qui s’est passé dans la saison 2, on ne sait pas si nous verrons Aya Cash back en tant que Stormfront, ou dans quel état elle se trouvera.

Il n’y a pas encore de date de sortie fixée pour Les garçons saison 3. La série a déjà terminé le tournage et est actuellement en post-production, alors espérons qu’une date de sortie, ou même quelques images en avant-première, ne soit pas trop loin derrière. Pour l’instant, les fans peuvent revenir en arrière et regarder les deux premières saisons de la série en streaming sur Prime Video. Le premier regard sur Laurie Holden faisant ses débuts dans Les garçons car Crimson Countess vient directement du compte officiel de Les garçons sur Twitter.

Sujets : Les garçons, Amazon Prime