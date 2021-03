Laurie Hernandez participe pour la 1ère fois en près de 5 ans avec la routine «  Hamilton  »

Elle est de retour!

Après une interruption de près de cinq ans, la gymnaste olympique Laurie Hernandez a fait son grand retour à la compétition lors de la rencontre de la Coupe d’hiver 2021 de samedi avec des mouvements à retenir – sur une musique assez inoubliable également.

Le médaillé d’or et d’argent de 20 ans a frappé le tapis avec une routine au sol inspirée de «Hamilton».

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, tout au long de la journée.

Hernandez, qui a longtemps fait connaître son amour des comédies musicales, a d’abord dit à ses fans qu’elle se préparait pour la Winter Cup en écoutant la bande originale de «The Greatest Showman». Mais elle a changé d’avis avant la compétition, plus tard tweeter qu’elle «est passée à« Hamilton »» pour se préparer.

Cela s’est avéré être un indice de ce qui allait arriver.

À mi-chemin de sa routine au sol énergique au Indiana Convention Center, le montage de la musique de Hernandez a frappé une note familière lorsque les sons de «The Room Where It Happens» de «Hamilton» ont retenti.

« Hey @Lin_Manuel @leslieodomjr, que pensez-vous de ma nouvelle routine au sol? » tweeté après avoir terminé.

Et tandis que le créateur de «Hamilton» Lin-Manuel Miranda n’a pas immédiatement répondu, l’homme qui a donné vie à Aaron Burr sur scène et a chanté cette chanson avait quelque chose à dire à ce sujet.

Leslie Odom Jr. a écrit, « Vous l’avez murda’d! Tellement impressionnant. Félicitations et merci! »

Les fans de Hernandez ont également applaudi son retour sur les réseaux sociaux, beaucoup utilisant des références à «Hamilton» et l’ont applaudie pour ne pas « Jeter son coup. »

Mais la musique n’était pas le seul signe de la culture pop lors de l’événement de samedi, dans lequel elle a également participé à la poutre. Son justaucorps rouge, blanc et bleu a été inspiré par le costume «Captain Marvel» de Brie Larson – et elle prévoit de garder les styles de super-héros à venir cette année.

« J’ai dit à certains d’entre vous que mes leos que j’ai conçus pour cette année sont tous inspirés par des super-héros … voici le premier! » elle a écrit sur Instagram à côté des photos du look. Elle a ensuite demandé à Larson si elle approuvait.

« Considérez ce commentaire comme mon sceau d’approbation officiel !! » Répondit Larson. «Je vous regarde et vous souhaite de la force à votre retour!»

Bien que Hernandez n’ait gagné avec aucun de ces deux exercices – elle s’est classée 11e au sol et cinquième à la poutre – on ne peut nier qu’elle a fait un retour fort après une si longue pause.

Et c’est ce qu’elle visait.

«J’aimerais voir comment (une compétition) se sent en tant que jeune de presque 21 ans plutôt que de concourir à 16 ans», a-t-elle déclaré à NBC Sports quelques jours avant l’événement. «Ça va être différent, j’en suis bien conscient.»

Elle a ajouté: «Ma première priorité (à la Winter Cup) est d’entrer et de suivre des routines propres et de montrer que je peux être cohérente. Mais mon prochain est de m’amuser.

Avec ces objectifs, cela semble être une victoire après tout.

Alors que Hernandez est restée occupée au cours des cinq dernières années en écrivant des livres, en accueillant «American Ninja Warrior Jr.», en doublant et même en participant à «Dancing With the Stars», elle a évité la gymnastique suite à son expérience aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016. .

L’année dernière, elle a parlé de ses expériences avec l’entraîneur avec lequel elle a travaillé pour se préparer à Rio, Maggie Haney, alléguant que l’entraîneur l’avait agressée verbalement et émotionnellement. Un comité d’audition indépendant de USA Gymnastics a interdit Haney pendant huit ans après avoir déterminé qu’elle avait violé leur code de conduite éthique et leur politique sportive sûre.

Dans un post sur Instagram en avril dernier, Hernandez a écrit: «Je pensais que je détestais la gymnastique, et ce n’est qu’à la mi-2018 que j’ai réalisé que ce sont les gens qui ont rendu l’expérience mauvaise, pas le sport lui-même.