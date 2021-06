Laurence Fishburne rejoint John Wick 4 et fait l’éloge du script de la suite

Laurence Fishburne a rejoint le casting de John Wick 4.

L’acteur était dans le troisième volet, Parabellum, et il semble que son personnage The Bowery King aura plus de temps d’antenne.

Fishburne est la dernière superstar à être ajoutée à la liste croissante des acteurs pour le prochain film de la John Wick saga.

Il rejoindra Keanu Reeves, Shamier Anderson, Donnie Yen, la nouvelle venue Rina Sawayama et Bill Skarsgard serait même en pourparlers de sauter à bord.

Laurence a révélé à quel point il était impressionné par le scénario du quatrième film et il a hâte que le public le voie quand il sortira en mai de l’année prochaine.

Crédit : Summit Entertainment

Selon Collider, le Matrice L’alun a déclaré: « J’ai lu le script. C’est vraiment, vraiment cool. Autant c’est le même monde que les trois autres films, c’est juste plus profond.

« C’est beaucoup plus profond en termes de code de l’assassin et de la relation qu’il entretient avec un personnage en particulier que je pense que joue M. Watanabe … en est vraiment le cœur et l’âme. »

Le casting de Fishburne vient de l’annonce de Donnie Yen la semaine dernière.

L’acteur est bien connu pour son rôle principal en tant que grand maître du Wing Chun dans le Ip homme série, ainsi que pour jouer Chirrut Îmwe dans Rogue One : Une histoire de Star Wars, Xiang dans xXx : Le retour d’Alex Cage et le commandant Tung dans le film d’action en direct de Disney Mulan.

Crédit : Lionsgate

Mais pour monter les enchères, Yen est également un maître des arts martiaux en dehors du jeu d’acteur. Il est compétent en Tai Chi, Boxe, Kickboxing, Jeet Kune Do, Hapkido, Taekwondo, Karaté, Muay Thai, Lutte, Jiu-Jitsu brésilien, Judo, Wing Chun et Wushu. Juste avec désinvolture.

Cela signifie John Wick 4 apportera de la folie des arts martiaux à leurs scènes de combat. La franchise de films est déjà bien connue pour ses séquences d’action, mais Donnie sera un énorme atout pour le film.

Deadline rapporte que Yen jouera un vieil ami de John Wick, qui « partage sa même histoire et beaucoup des mêmes ennemis ». Cela sera grandement nécessaire après la façon dont le personnage de Keanu Reeves a été laissé à la fin du troisième chapitre.

John Wick 4 Le réalisateur Chad Stahelski a déclaré : « Nous sommes très chanceux que Donnie Yen rejoigne la franchise. Je suis impatient de travailler avec lui dans ce nouveau rôle passionnant. »

Stahelski a ajouté que l’équipe créative avait placé la barre beaucoup plus haut pour le quatrième film.

« Nous avons soumis une idée ou une thématique [plan] et c’était vraiment grand. Donc, nous parlons de faire un peu plus qu’un [John Wick 4], ou quelque chose comme ça, et essayer de développer ça », a-t-il déclaré à Collider.

Le film devrait sortir le 27 mai de l’année prochaine.