Laurence Fishburne nie à nouveau l’implication de Matrix 4

Alors que nous sommes ravis de voir Laurence Fishburne faire à nouveau équipe avec Keanu Reeves pour John Wick 4, l’acteur a catégoriquement nié qu’il apparaîtrait aux côtés de The One dans La matrice 4. Dans un autre monde, avant l’arrivée de la pandémie, les deux quatrièmes versements de leurs franchises respectives devaient arriver dans les salles le même jour en mai. cependant, La matrice 4 ne sortira pas avant décembre, et les fans ont encore plus d’attente jusqu’à l’année prochaine pour John Wick 4. Bien qu’il ait nié avoir comparu dans le Matrice suite auparavant, il avait besoin de réitérer le fait dans une nouvelle interview juste pour ceux qui l’ont manqué ou qui refusent simplement d’y croire.

S’exprimant dans une interview avec Jake Hamilton, l’acteur qui jouait auparavant Morpheus dans la franchise a de nouveau été interrogé sur la suite à venir et a simplement répondu: « Je ne suis pas impliqué, et vous devrez parler à Lana Wachowski, et elle’ Je répondrai à cette question pour vous. » Hamilton a posté la citation sur son compte Twitter, disant « J’ai dit à Laurence Fishburne que je ne pouvais pas comprendre comment il n’était pas dans La matrice 4 – mais il s’en tient au fait que son Morpheus ne figure pas dans le film. »

« Je ne suis pas impliqué ! J’ai dit à Laurence Fishburne que je ne pouvais pas comprendre pourquoi il n’était pas dans LA MATRICE 4 – mais il s’en tient au fait que son Morpheus ne figure pas dans le film. Découvrez-le et ABONNEZ-VOUS ! LIEN : https://t.co/wSZo4Ja1dApic.twitter.com/NtTqjuHtze – Jake Hamilton (@JakesTakes) 17 juin 2021

Ce n’est pas la première fois que Fishburne nie toute implication dans The Matrix 4, mais cela pourrait bien être la dernière avec seulement quelques mois avant sa sortie en décembre. Alors que Fishburne nous manquera, rejoindre Reeves dans La matrice 4 sont Carrie-Ann Moss, Jada Pinkett-Smith et Lambert Wilson, ainsi qu’une foule de nouveaux visages de la série dont Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Andrew Caldwell et Ellen Hollman.

Bien que le Morpheus de Laurence Fishburne ne revienne peut-être pas La matrice, son personnage de The Bowery King sera de retour dans John Wick 4. Le retour du personnage de Fishburne a été mis en place dans les derniers instants du troisième opus de la franchise, qui a vu Reeves ‘Wick emmené au Bowery King pour sa protection. S’adressant à Collider dans une récente interview, Fishburne a déclaré que cette fois, la relation entre les deux personnages allait être plus profonde que dans le film précédent.

« Je devrais aller à Berlin dans quelques mois environ », a expliqué Fishburne. « J’ai lu le script. C’est vraiment, vraiment cool. Autant c’est le même monde que les trois autres films, c’est juste plus profond. C’est beaucoup plus profond en termes de code de l’assassin. Et la relation qu’il a avec un personnage en particulier, je pense que M. Watanabe joue… en est vraiment le cœur et l’âme. »

Alors que les fans sont ravis du retour de Fishburne dans John Wick, même après tous ses démentis, il y en a encore qui pensent que l’on vient de dire à l’acteur de nier son implication dans La matrice 4 pour faire de son apparition une surprise. Il ne fait aucun doute que cela pourrait être une possibilité, avec tant de studios qui se donnent beaucoup de mal pour essayer de garder certaines choses secrètes pour les fans, mais avec tous les autres membres de la distribution apparemment nommés, il semble peu probable qu’ils gardent l’un des plus notables un secret. La matrice 4 sortira le 22 décembre 2022 avec John Wick 4 dans les cinémas le 27 mai 2022.

