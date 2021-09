Laurence Fishburne a expliqué pourquoi il n’était pas dans Matrix 4

Dans une interview avec Vulture en 2020, le joueur de 60 ans a expliqué: « Je n’ai pas été invité. Peut-être que cela me fera écrire une autre pièce. Je cherche la bénédiction de cela. Je leur souhaite bonne chance. J’espère que c’est génial . »

Puis en juin de cette année, il a déclaré à Collider: « Il serait logique que les gens me demandent cela, afin que cela ne vieillisse pas. Je ne suis pas dans le prochain Matrice film, et il faudrait demander [director] Lana Wachowski pourquoi, parce que je n’ai pas de réponse à cela. »

Les fans ne sont pas trop contents non plus, avec un tweet : « Je suis dégoûté, découragé et incrédule que Laurence Fishburne n’apparaîtra pas dans ce film. »