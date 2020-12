Lauren Graham, la star de Gilmore Girls, a déclaré qu’elle ne pouvait pas «  supporter l’idée de quelqu’un d’autre  » jouant à Lorelai

Une partie de ce qui fait Gilmore filles Le talent et le charme à l’écran de la vedette de la série, Lauren Graham, sont si réinterrogables. L’acteur qui a joué Lorelai Gilmore sur Gilmore filles dit qu’elle s’est sentie incroyablement liée au personnage lorsqu’elle a lu le scénario.

Lauren Graham décrit avoir rejoint le casting de Gilmore Girls après avoir lu l’épisode pilote

Alexis Bledel comme Rory Gilmore et Lauren Graham comme Lorelai Gilmore dans Gilmore filles| Warner Bros./Livré par Online USA

Lors de l’événement de l’ATX TV Festival pour Gilmore filles honorant le 15e anniversaire de l’émission, Graham a raconté au public comment elle avait entendu parler du rôle pour la première fois.

«J’avais entendu parler de ce scénario, mais j’étais dans une autre émission», a déclaré l’acteur. «… Alors, je n’étais pas disponible.» le Gilmore filles l’équipe a demandé à Graham: «’Nous savons que vous êtes sur cette autre émission, mais voulez-vous venir auditionner?’»

Les directeurs de casting ont également continué à présenter Graham à la showunner Amy Sherman-Palladino.

«Ils n’arrêtaient pas de me remettre la photo de Lauren et je ne la regarderais pas», a déclaré le scénariste / producteur / réalisateur de télévision à ATX, «parce qu’elle était dans cette autre émission. Je vais tomber amoureux de quelqu’un que je ne peux pas avoir.

Cependant, finalement Graham et Sherman-Palladino ont accepté, et Graham est venu lire pour Lorelai.

«Elle est finalement entrée», a raconté Sherman-Palladino lors de la réunion de 15 ans. « Elle s’est assise. Nous avons parlé. Nous lisons. Elle est sortie et nous sommes comme, et nous avons terminé. Et, il y a Lorelai.

Graham a ajouté que sa réaction au matériel était tout aussi immédiate. Après avoir lu le script pilote, elle a dit qu’il avait «vraiment cliqué». le Gilmore filles star a comparé l’expérience à quelque chose que l’acteur Christopher Reeve a dit dans l’épisode de À l’intérieur du studio de l’acteur: « La façon dont vous savez qu’une partie est vraiment pour vous, c’est si vous ne pouvez pas supporter l’idée que quelqu’un d’autre le fasse. »

«C’est ce que j’ai ressenti à ce sujet», a-t-elle dit, se référant à Gilmore filles.

Même si Graham travaillait sur une autre série, elle savait qu’elle avait raison pour Lorelai.

«C’est à moi», pensa-t-elle à l’époque. «J’ai eu ce genre de réaction forte.»

Amy Sherman-Palladino se sent « chanceuse » d’avoir pu créer 6 saisons de la série

La créatrice / écrivaine Amy Sherman-Palladino arrive à The WB Networks ‘ Gilmore filles Fête du 100e épisode le 4 décembre 2004 | Kevin Winter / Getty Images

Comme le New York Times l’a récemment souligné, de nombreux fans – et des personnes qui ont travaillé sur Gilmore filles – ont été surpris que Graham n’ait jamais obtenu de nom aux Emmy pour jouer à Lorelai.

« Les acteurs et l’équipe étaient particulièrement consternés que Graham n’ait jamais reçu la nomination aux Emmy qu’ils pensaient mériter largement », a expliqué la publication.

«Je ne peux même pas penser à quelqu’un d’autre qui pourrait faire ce qu’elle a fait», un ancien Gilmore filles l’écrivain nommé Sheila Lawrence a partagé. « Et je déteste qu’elle n’ait pas été reconnue avec du matériel pour ça. »

Cependant, Sherman-Palladino est reconnaissant pour l’expérience de la série.

«Vous en obtenez un, je pense que parfois dans une carrière», a-t-elle déclaré à l’ATX Gilmore filles un événement. «Si tout le reste échoue… au moins j’ai compris.»

La showrunner a rendu hommage à ses acteurs principaux pour avoir rendu le temps de travail sur la série si agréable.

« Il n’y a aucun moyen que je puisse surpasser cette expérience, ce casting, ces dames de premier plan », a jailli Sherman-Palladino. «Cela ne se reproduira tout simplement plus. Dieu, j’ai eu tellement de chance.