Lauren Dascalo pose avec les cuisses écartées et montre le butin en bikini string noir tout en posant avec le modèle Pal

Le compagnon de Lauren portait également un deux pièces noir.

Lauren Dascalo a mis le feu aux flux Instagram de son million d’abonnés en bercant un maillot de bain révélateur et en posant avec un autre mannequin tout aussi légèrement vêtu pour le message qu’elle a partagé le jeudi 12 novembre.

Le téléchargement de Lauren ne présentait pas seulement deux femmes magnifiques – il comprenait également une paire de photos qui les montraient de l’avant et de l’arrière. Les deux modèles ont choisi de porter des bikinis noirs pour leur séance photo. Dans le premier coup, ils étaient à genoux. Lauren a posé de manière provocante avec ses jambes écartées, mettant en valeur la forme tonique de ses cuisses maigres. Elle posa sa main droite sur la cuisse de son compagnon, Kourtney Kellar, alors qu’elle souriait légèrement à la caméra.

Le haut de bikini taquin de Lauren comportait des bonnets triangulaires partiellement transparents. De larges bandes s’étiraient sur eux pour l’empêcher d’exposer trop. Des bandes de tissu similaires garnissaient les bonnets et formaient les bretelles.

Ses bas étaient complètement opaques avec des liens latéraux qui étaient si hauts qu’ils atteignaient presque sa taille. Le front, cependant, s’est effondré bas. Le design a permis au modèle en forme d’afficher son ventre de planche à laver aux tons enviables. Elle a gardé ses accessoires sobres, ajoutant juste une touche de bling en balançant de petites boucles d’oreilles en or et des colliers empilés composés de deux chaînes délicates.

Elle portait ses mèches blondes brillantes relevées en un nœud supérieur. Des mèches de cheveux lisses se courbaient autour de ses joues pour encadrer son visage en forme de cœur. Pendant ce temps, Kourtney a choisi de porter ses propres tresses en platine et de les coiffer en vagues douces et fluides. Son maillot de bain était un deux pièces sans bretelles avec un haut bandeau qui arborait un détail lacé au centre du buste. Il se composait d’œillets argentés et d’une longue cravate qui traînait le long de son ventre. Un accent similaire décorait le devant de ses bas. Il s’étendait largement sur son bas-ventre pour rendre la pièce plus risquée.

La deuxième image a fourni une vue arrière des bikinis des modèles, révélant qu’ils avaient tous les deux un dos en string. Lauren se vantait d’un design légèrement plus mince, tandis que Kourtney présentait des détails de coutures blanches contrastantes.

Le duo tonique a donné aux fans un bon aperçu de leurs postérieurs pêche tout en regardant par une fenêtre. Leur peau impeccable brillait comme s’ils avaient été dans l’eau. Ils ont tous deux laissé leurs cheveux se répandre sur leur dos, et ils ont pris des poses identiques en se levant pour attraper une poignée du haut de leurs mèches ondulées.

Dans la section commentaires, les followers de Lauren ont répondu à sa séance photo collaborative par une avalanche d’éloges.

«Reines belles et sexy !!!» jaillit un fan.

« OMG! Vous et votre ami êtes littéralement si butineurs », a écrit un deuxième admirateur.

« Sans voix et appréciant la vue que vous avez tous les deux fournie », lit-on dans un autre commentaire. « Merci. »

