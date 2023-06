Lauren Cohan de The Walking Dead réfléchit à la transformation de Maggie de survivante en deuil en guerrière de première ligne

Lauren Cohan a joué le rôle de Maggie Greene-Rhee dans Les morts-vivants série depuis plus d’une décennie maintenant. Elle a été l’une des figures centrales de l’émission. Grâce à sa chimie à l’écran avec Steven Yeun, qui jouait Glenn. Les fans ont adoré le couple de Glenn et Maggie. Bien que le personnage de Glenn ait rencontré sa disparition il y a sept ans, Cohan continue de faire évoluer le personnage de Maggie, plongeant dans les complexités du chagrin et des traumatismes.







Dans la version originale Les morts ambulants série, Maggie n’était qu’un rôle de soutien dans une grande distribution d’ensemble. Cependant, les choses se sont intensifiées lorsque le personnage de Maggie a commencé à devenir plus important dans l’histoire de la série. Avance rapide aujourd’hui, elle dirige maintenant sa propre Les morts ambulants retombées, The Walking Dead : la ville morte. La nouvelle série se concentre sur Maggie et son alliance impie avec Negan (joué par Jeffrey Dean Morgan), qui était le meurtrier de son mari Glenn.

Lauren trouve l’opportunité d’explorer les profondeurs du personnage de Maggie « vraiment excitant » alors qu’elle occupe désormais le devant de la scène. L’actrice s’est récemment assise pour une interview où elle a repensé à son parcours en incarnant Maggie, a partagé certains de ses précieux souvenirs des premiers jours et a expliqué comment Ville morte lui permet d’explorer le côté « moralement gris » de Maggie tel que rapporté par BuzzFeed.

Réfléchissant sur le passé, Cohan se souvient de son audition originale pour Maggie comme si c’était hier. Elle venait de déménager à LA du Royaume-Uni. Elle faisait des émissions de télévision comme The Vampire Diaries, Supernatural et Chuck, mais avait toujours le mal du pays et n’était pas complètement prête à embrasser Los Angeles. L’audition pour Les morts-vivants était l’une des nombreuses, et elle a fait des bandes pour ses auditions.

La première bande de Cohan a été créée avec sa sœur chez ses parents. Elle a reçu un rappel et a dû faire une autre cassette alors qu’elle était à un mariage dans un château en Irlande. Elle se souvient que le scénario était intuitif et naturel. Après une lecture de chimie avec Steven Yeun, elle était ravie d’apprendre qu’elle avait obtenu le rôle.







La naissance de la ville morte

Quant à la genèse du spin-off Ville morteCohan révèle que les discussions ont commencé avant son retour à Les morts-vivants vers la fin de la saison 10. Scott Gimple s’est enquis de son intérêt à revenir à la série ou à en faire une autre. Le plan initial était qu’elle et Jeffrey Dean Morgan « prennent le relais » en tant que personnages principaux de la série principale, d’autant plus que d’autres acteurs clés étaient déjà partis ou prévoyaient de partir.

Cependant, la notion de Ville morte a émergé, offrant une opportunité passionnante de placer les personnages dans un tout nouveau décor avec un nouveau scénario. C’était particulièrement intéressant car cela permettait de faire un bond en avant dans le temps.

La représentation de Maggie par Lauren Cohan pendant une décennie dans Les morts-vivants a été un voyage de croissance et d’exploration. Avec The Walking Dead : la ville morteCohan est ravi d’être sous les feux de la rampe et de déterrer les couches les plus profondes du personnage de Maggie.

D’un regard nostalgique sur les origines de son rôle à l’anticipation de ce qui nous attend dans le spin-off, le parcours de Cohan témoigne de la profondeur et de l’évolution que les personnages peuvent atteindre dans l’univers en constante expansion de Les morts-vivants.