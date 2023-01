Lauren Ambrose parle de rejoindre la saison 2 des Yellowjackets en tant que van adulte

Avec l’ajout de Laurent Ambroise au casting de Vestes jaunes séries télévisées, les fans attendent avec impatience le début de la deuxième saison. Ambrose, bien connue pour son rôle dans Six pieds sous terreincarnera une ancienne version du personnage de Vanessa « Van » Palmer. Vestes jaunes les fans sont ravis de voir ce qu’Ambrose apportera à la série alors qu’elle affronte ce personnage bien-aimé. Il y a de grandes attentes pour sa performance dans la saison à venir.





Dans une récente interview avec Entertainment Tonight, on a demandé à l’actrice Lauren Ambrose si elle avait entendu parler de castings de fans pour qu’elle joue le rôle d’une Van adulte. Ambrose a répondu en disant:

» Non, [I] ne le savait pas. Mais j’ai définitivement eu l’expérience de regarder la série et de me dire: ‘Eh bien, je peux être dans cette série ou quoi? Et puis ils m’ont demandé de faire [it]. Donc, c’était une expérience différente pour moi. Je n’ai jamais regardé quelque chose et je l’ai aimé et puis [went] dessus. Alors… ça a été cool. Je suis très excité à ce sujet «

Ambrose a également révélé qu’elle travaillait avec sa co-star, Liv Hewson, pour intégrer leurs versions du personnage Van. « C’est un processus qui se déroule au moment où nous parlons », a déclaré Ambrose. « Et Liv a créé un beau personnage qui n’était même pas nécessairement destiné à rester. Et grâce à la belle et très cool performance de Liv, je peux aussi en faire partie maintenant. » Il semble qu’Ambrose soit enthousiasmée par la perspective de rejoindre le casting et travaille activement pour apporter sa propre interprétation du personnage à la série.





Le retour de Van dans Vestes jaunes Saison 2

Vestes jaunes est un spectacle intense et émouvant qui suit une équipe de football d’un lycée bloquée dans la nature après l’écrasement de son avion. Les membres de l’équipe doivent compter sur leur intelligence et leur ingéniosité pour survivre, et l’émission comprend des flashbacks et des aperçus de l’avenir pour montrer comment les événements de leur séjour dans la nature continuent de les affecter à l’âge adulte. D’après les images récemment publiées de la saison 2 de la série acclamée, l’adulte Van (Ambrose) est vu à un moment assez stable et joyeux de la vie malgré divers traumatismes à l’adolescence. Bien que d’autres détails sur son retour soient encore inconnus, il est clair qu’elle porte les cicatrices physiques de son attaque de loup dans la saison 1. Fait intéressant, Van est également vu travailler dans un magasin d’antiquités, bien qu’il n’y ait aucune indication s’il est situé dans le New Jersey. ou ailleurs.

Vanessa, jouée par Liv Hewson, était un personnage hors concours dans la première saison de Vestes jaunes en raison du fait que si les homologues adultes des autres personnages étaient montrés dans le scénario actuel, Van ne l’était pas. Dans le scénario des années 90, Van a fait face à de nombreux appels rapprochés, y compris une attaque de loup et a failli être brûlée sur un bûcher funéraire par ses coéquipiers. Elle était également populaire auprès des fans pour sa relation avec Taissa, interprétée par Jasmin Savoy Brown, qu’ils ont gardée cachée pendant un moment avant de la révéler aux autres lors de « Doomcoming ».

La deuxième saison de Vestes jaunes devrait être encore plus excitant que le premier. Les fans et les critiques ont loué la série pour son excellente narration et les solides performances de sa distribution. Il a été nominé pour sept Emmy Awards et a déjà été renouvelé pour une troisième saison. Les acteurs principaux de la première saison, dont Steven Krueger, Warren Kole, Melanie Lynskey et Sophie Nélisse, reviendront pour la deuxième saison, ainsi que Christina Ricci et Samantha Hanratty. De plus, Travis Martinez et Lottie Matthews ont été promus principaux acteurs pour la deuxième saison. L’émission mettra également en vedette les nouveaux membres de la distribution Elijah Wood, Jason Ritter et Nuha Jez Izman. Il sera intéressant de voir ce que la deuxième saison nous réserve et ce que Lauren Ambrose apporte au personnage de Van.

Vestes jaunes La saison 2 débute le 26 mars.