Lauréats des prix de la Société des compositeurs et paroliers

La Société des compositeurs et paroliers (SCL) vient de célébrer sa remise annuelle des prix ce 8 mars au Skirball Cultural Center de Los Angeles. La troisième cérémonie de remise de prix pour l’association, qui existe depuis plus de 77 ans, a célébré les meilleures bandes sonores et chansons de l’année écoulée dans sept catégories, dont le cinéma, la télévision et les médias interactifs.

L’un des prix les plus remarquables a été le Germain Francola première femme à remporter un prix pour une bande originale de film d’animation Disney, remportant le prix de Meilleure musique originale pour son travail sur le film acclamé »Charme ».

Poursuivant les récompenses, Cristóbal Tapia de Veer a remporté le prix pour Meilleure bande originale pour une série avec ses compositions pour »Le Lotus Blanc »battant des séries bien plus populaires comme »Loki », »The Squid Game », »Succession » et »Wandavision ».

Le duo fraternel Finneas O’Connell et billie elish a remporté le prix de la meilleure chanson originale pour un drame/documentaire, avec la chanson titre du dernier film de James Bond »Pas le temps de mourir », la même chanson qui leur a valu leur première nomination aux Oscars.

Dans la catégorie Meilleure chanson originale pour une comédie musicale/comédie, Nicholas Britell, Ariana Grande, Scott »Kid Cudi » Mescudi et Taura Stinson Ils ont remporté le prix pour la chanson »Just Look Up », de la comédie noire de Netflix »Don’t Look Up ».

Hildur Gudnadottir a remporté son troisième prix SCL, cette fois dans la catégorie des médias interactifs pour son travail sur »Battlefield 2042 ». Guđnadóttir a remporté ses deux premiers prix SCL au cours de la première année de la cérémonie, où il a remporté des prix dans la catégorie Film pour son travail sur »Joker », et dans la catégorie TV pour la série »Chernobyl ».

La cérémonie de remise des prix SCL comprenait deux nouvelles catégories spéciales cette année, la première étant le prix David Raskin pour les talents émergents, qui a été remporté Stéphani Economou pour son travail sur »Jupiter’s Legacy ». En revanche, Carter Burwell et les frères Joel et Ethan Coen ont reçu le Spirit of Collaboration Award, honorant leur travail sur dix-sept films dans lesquels le trio a travaillé ensemble.