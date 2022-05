Laura Dern aborde l’écart d’âge « inapproprié » avec la co-star de Jurassic Park, Sam Neill

Il arrive souvent que certains aspects de films plus anciens soient projetés dans des années-lumière différentes après leur sortie, et pour Laura Dern, l’écart d’âge entre elle et sa co-star Sam Neill en fait partie. Dans la version originale Jurassic Park, les personnages d’Ellie Sattler et d’Alan Grant ont une sorte de relation ensemble, mais leurs acteurs hors écran avaient un écart d’âge de 20 ans qui ne s’est jamais vraiment manifesté dans le film. Ce n’est que maintenant que la prise de conscience d’une si grande différence dans l’âge des acteurs s’est fait jour pour les stars qui ont joué ces rôles, Laura Dern admettant que cela semblait plus inapproprié maintenant par rapport à ce qui est attendu dans la société d’aujourd’hui.

En 1993, Laura Dern avait 26 ans, tandis que Sam Neill venait d’avoir 46 ans. Bien qu’il y ait eu de nombreux couples de célébrités avec des écarts d’âge similaires, avant le retour du couple au jurassique franchise, a déclaré Dern Le Sunday Times qu’elle n’ait pas remarqué que c’était aussi inapproprié qu’il semble maintenant que les deux stars soient si éloignées en âge dans ces rôles, la star masculine étant beaucoup plus âgée que son homologue féminine. Elle a ajouté:

« C’était tout à fait approprié de tomber amoureux de Sam Neill. Et ce n’est que maintenant, lorsque nous sommes revenus dans un moment de prise de conscience culturelle sur le patriarcat, que je me suis dit, « Wow ! Nous n’avons pas le même âge ?

Sam Neill a trouvé que la différence d’âge n’était pas quelque chose d’inhabituel pour l’époque parc jurassique a été faite, et en fait, elle n’a vraiment découvert comment elle était perçue qu’à la suite d’une rencontre fortuite avec un article de magazine intitulé « Old Geezers and Gals » dans lequel la paire figurait. Il a dit:

« J’ai 20 ans de plus que Laura ! Ce qui, à l’époque, était une différence d’âge tout à fait appropriée pour un homme et une femme de premier plan. Cela ne m’est jamais venu à l’esprit jusqu’à ce que j’ouvre un magazine et qu’il y ait un article intitulé « Old Geezers and Gals ». Des gens comme Harrison Ford et Sean Connery agissant avec des gens beaucoup plus jeunes. Et j’étais là, sur la liste. J’ai pensé: ‘Allez. Ça ne peut pas être vrai.' »

Jurassic World : Dominion ramène le couple d’écart d’âge de Jurassic Park sans aucun problème

La perspective des écarts d’âge a été quelque chose qui a souvent été évoqué à Hollywood, qu’il s’agisse de couples à l’écran ou de couples réels hors écran. Comme Jurassic World : Dominion ramène trois de ses principales stars, il ne fait aucun doute que quiconque aurait un problème avec l’écart d’âge de 20 ans entre Dern et Neill cette fois-ci. Près de trois décennies après la sortie de parc jurassique, Laura Dern a maintenant 55 ans, avec Sam Neill sur le point d’avoir 74 ans, et à ces âges, personne ne semble plus se soucier de la différence d’âge.

Au fil des ans, des couples hollywoodiens tels que Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones, George et Amal Clooney, Jason Statham et Rosie Huntington-Whiteley, et d’autres ont tous reçu des commentaires sur leur différence d’âge d’environ deux décennies. Alors que certains remettent en question les écarts d’âge entre les couples, que ce soit dans la vraie vie ou dans la fiction, il peut toujours y avoir l’argument selon lequel l’âge n’est, en fin de compte, qu’un chiffre.