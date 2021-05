Laura Bush se prononce sur l’affirmation de Jenna Bush Hager selon laquelle la Maison Blanche est hantée

S’il y a des fantômes à la Maison Blanche, Laura Bush ne les a pas vus!

L’ancienne première dame a déclaré qu’elle «n’avait jamais» vu aucune preuve d’esprits d’un autre monde à la Maison Blanche, contestant les affirmations de Jenna Bush Hager selon lesquelles la maison historique est hantée.

«Je pense que Barbara et Jenna étaient celles qui se sentaient comme hantées et faisaient semblant d’entendre des voix», a-t-elle déclaré lors d’une visite virtuelle au «Kelly Clarkson Show» cette semaine. «C’est probablement juste les services secrets qui parlaient dans le couloir dans une autre pièce qu’ils ont entendu, mais nous ne pensions pas que c’était hanté.

«Nous avons adoré vivre là-bas», a ajouté Laura Bush. «C’est une maison magnifique, et elle possède une magnifique collection d’art, ce qui était aussi amusant d’avoir la chance de vivre avec ces belles peintures.»

Jenna a juré pendant des années qu’elle et sa sœur jumelle, Barbara, ont été témoins de phénomènes inexplicables à la Maison Blanche lorsque leur père, George W. Bush, était président – y compris de la musique mystérieuse provenant de certaines parties de la maison.

«Cela nous a réveillés au milieu de la nuit», a déclaré Jenna à Hoda Kotb AUJOURD’HUI en 2018. «Nous avions une cheminée dans notre chambre, et tout d’un coup, nous avons commencé à entendre, comme, la musique de piano des années 1920 aussi claire que le jour à venir hors de la cheminée.

Elle a dit qu’elle avait tellement peur qu’elle a sauté dans le lit de sa sœur.

«La semaine suivante, nous avons entendu la même chose mais l’opéra», a-t-elle ajouté.

Jenna a également révélé que lorsqu’elle a mentionné ce qui était arrivé à un membre du personnel de la Maison Blanche, il a laissé entendre qu’il avait ses propres histoires de fantômes.

«J’ai dit:« Mon pote, tu ne croirais pas ce que nous avons entendu hier soir »», se souvient-elle. «Il dit: ‘Oh, Jenna, tu ne croirais pas ce que j’ai entendu.’»

Ces expériences ont peut-être été effrayantes, mais Jenna pense que les esprits qu’elle a ressentis à la Maison Blanche n’étaient pas dangereux.

Lors d’une visite en octobre à « The Kelly Clarkson Show », elle a plaisanté: « Écoute, Kelly, tu aurais aimé ces fantômes parce qu’ils étaient très musicaux. Ils étaient musicaux et ne sont venus sans aucun mal. Ils étaient des fantômes gentils, amicaux et compatissants. . «

